18 Temmuz Cuma İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün kelimeler seninle birlikte dans etmeye hazır. Zira, iletişim gezegeni Merkür ile aşk ve güzellik gezegeni Venüs'ün altmışlık açı oluşturduğu bu özel gün, senin her ortamda parıldamanı sağlıyor. Yazı yazma, konuşma, tanıtım yapma, eğitim verme, reklamcılık, medya... Hangi alanda kendini ifade ediyorsan, orada adeta bir yıldız gibi parlıyorsun. Bugün, bir teklif sunmak, yazı yazmak, konuşmak ve hatta bir iş başvurusu yapmak için mükemmel bir gün.

İletişim becerilerin sayesinde sadece iş alanında değil, arkadaşlık ve sosyal ilişkilerinde de yumuşak ve güçlü bağlar kuruyorsun. Özellikle yakın çevrenle, kuzenlerinle ya da iş arkadaşlarınla yapacağın yapıcı bir konuşma, zihinsel enerjini tazeleyebilir. Ayrıca, kısa bir yolculuk, ilham verici bir davet ya da yeni bir eğitim fırsatı da günün sürprizleri arasında olabilir.

Aşk hayatında ise flört radarların tamamen açık. Yeni biriyle tanışmak, biriyle yazışmak ya da hoşlandığın kişiye tatlı bir espriyle yaklaşmak tam bugünün işi. Eğer bir partnerin varsa, birlikte plan yapmak, hayal kurmak ya da bir hayalini paylaşmak ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Aşk bugün sözcüklerle kurulur, senin de kalemin çok güçlü. Bu yüzden, bugün kelimelerin gücünü kullan ve hayatının her alanında parıldamaya devam et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…