19 Temmuz Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugünlerde Merkür retrosunun etkisini en çok sen hissediyorsun. Çünkü bu gezegen senin yöneticin. Bu durum, özellikle iş yaşamında geçmişe dönük bir bakış açısı getiriyor. Kariyer planlarını yeniden gözden geçirme, daha önceki kararları sorgulama ihtimalin oldukça yüksek. Eski iş arkadaşlarınla beklenmedik karşılaşmalar yaşayabilir ya da eski yöneticilerinden ilginç haberler alabilirsin.

Tam da bu noktada geçmişte göz ardı ettiğin bir fırsat varsa, retronun etkisiyle tekrar karşına çıktığında hazırlıklı olsan iyi edersin. Tabii yine de dikkatli olmalısın, zira Merkür retrosu sabırsız kararlar almaya sevk edebilir. Belgeler, imzalar ve sözleşmeler konusunda ekstra dikkatli olmanı öneririz. Önüne çıkan fırsatları değerlendirirken finansal güvenliğini de sağlamalısın.

Aşk hayatında da biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsin. Eski sevgililerle yolların yeniden kesişebilir ya da eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Ancak unutma ki, Merkür retrosu her zaman yeniden başlatmak için gelmez; bazen tamamen vedalaşmak içindir. Bu yüzden kalbine geleni sorgularken sadece sezgilerine değil, mantığına da kulak vermelisin. Mevcut ilişkilerde ise yanlış anlaşılmalar ilişkinin dengesini bozabilir. Bu dönemde net ve açık olmanı öneririz. Bu karışık dönemi en iyi şekilde değerlendirmen dileğiyle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…