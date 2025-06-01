2 Haziran Pazartesi İkizler Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün mantığını, kararsızlıklarını ve ciddiyetini bir kenara bırakman gerekebilir. Partnerin, senin bu fazla ciddi ve ağırbaşlı tavrından dolayı belki de seninle olan bağını zayıflatıyor olabilir. Fakat bugün, bu durumun tamamen değişebileceği bir gün olabilir.

Kendine biraz olsun gülümsemeyi, duygularını hafifletmeyi hatırlatman gerekebilir. Biliyorum, bazen çok ciddi ve mantıklı olmak zorunda hissediyorsun ama unutma ki hayat, sadece mantıkla yaşanacak bir yer değil. Duygularını hafifletmek, kalbini biraz olsun rahatlatabilir.

Zira kalp, bazen kelimelere bile ihtiyaç duymaz. Sadece bir es, bir nefes alıp vermek bile yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…