Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugünlerde kendini biraz daha fazla fiziksel konfor arayışında mı buluyorsun? Belki de yoğun geçen haftanın ardından biraz dinlenmeye ihtiyacın vardır. Ancak dikkat, bu durum seni hareketsiz bir yaşam tarzına sürüklemesin! Çünkü gökyüzünün disiplinli gezegeni Satürn, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs'ün rahatlık arayışını dengelemek için sahnede.

Tam da bu yüzden bugün belki de biraz yoga veya hafif bir spor rutini yapmak iyi bir fikir olabilir. Bu sayede hem rahatlama ihtiyacını karşılar, hem de Satürn'ün enerjik çağrısına kulak vermiş olursun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…