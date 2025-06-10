Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Haziran Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün Güneş ve Merkür'ün dansı, enerjilerini en çok ses tellerine, boğaz bölgen ve tiroit bezine yönlendiriyor. Bu enerji kavuşumu, bu bölgelerde hassasiyet yaratabilir. Ama merak etme, bu durumun önüne geçmek için birkaç küçük önerim var.

Birincisi, bol bol su iç. Su, hem bedenini hem de enerjini temizleyecek. İkincisi, sıcak ve soğuk dengesine dikkat et. Sıcak havalara aldanıp içtiğin soğuk su hassasiyetini ortaya çıkarabilir. Son olarak, bu enerjik kavuşum, düşünce yorgunluğuna da neden olabilir. Zihnin sürekli çalışması, bedenine sızabilir. Ancak, hafif bir yoga seansı ya da müzik molası, bu yorgunluğun önüne geçebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...