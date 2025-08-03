4 Ağustos Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu haftaya başlarken, iç dünyanın dengesini kurarak huzur dolu bir atmosfer yaratıyorsun. Özellikle Ay ile Venüs üçgeninin etkisiyle, sezgilerin adeta bir radar gibi çalışıyor. Yolunu aydınlatan bu kozmik enerji, aynı zamanda iş hayatında, genellikle görmezden geldiğin, perde arkasındaki detayları bile rahatlıkla görmeni sağlıyor.

Estetikle ilgilenen, sanatla uğraşan, yaratıcı yazarlık yeteneklerini kullanarak hayallerini kağıda döken ya da ruhsal danışmanlık hizmeti veren bir Balık burcuysan, bugün adeta bir üretim fabrikasına dönüşeceğini de söylemeliyiz! Kendine sessiz, huzurlu ve sakin bir çalışma alanı oluşturabilirsen, verimliliğin tavan yapacak.

Aşk hayatında ise bugün, içe dönük ama bir o kadar da naif bir enerji seni sarıyor. Sessiz bir özlem, belki bir şarkı ya da belki de bir rüya, seni belki de hiç beklemediğin biriyle derin bir duygusal bağ kurmaya itecek. Gönlün bugün kelimelere değil, sezgilere kulak versin. Kelimeler bazen yetersiz kalabilir, ama sezgiler asla. İç sesini dinle ve onun peşinden git, bakarsın aşkın tam da orada seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…