21 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, haftanın ilk gününde hayatın sana sunduğu bir inanç testiyle karşı karşıya kalabilirsin. İçinde bulunduğun bu durumu detaylı bir şekilde gözden geçirmene yardımcı olacak enerjiyi ise Mars ile Güney Ay Düğümü'nden alacaksın. Seni hayata dair bakış açın, eğitim planların ya da belki de yurt dışına çıkma düşüncelerin konusunda bir yüzleşmeye davet eden bu enerjiyi fırsata çevirebilirsin.

Hatta bu yüzleşme, eskiden savunduğun ve sana doğru gelen fikirlerin aslında seni sınırladığını fark etmene de yardımcı olabilir. Yeni bir vizyonun doğuşu ise sana başarı ve güç de getirecektir. Yolunun açık olduğuna inanırsan, bu sürecin sonunda kazanan tarafta olabilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, belki de uzaklarda olan biri, aslında senin çok daha yakınında olabilir. Kalbin hala geçmişte kalmış bir sevgiliye mi ait, yoksa yeni biri mi kapıda bekliyor? Bu konuda kalbini dinlemek, senin için en doğru kararı vermeni sağlayabilir. Unutma, aşk her zaman beklenmedik bir anda kapını çalabilir. Bu yüzden, kalbinin sesini dinlemekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…