15 Temmuz Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün tüm ışıklar üzerinde parlıyor çünkü gökyüzü tamamen senin enerjine ayarlandı. Sezgilerin bugün adeta bir süper güç gibi çalışıyor, hatta o kadar güçlü ki, içinden geçen bir dilek bile evrenin kapısını çalıp gerçekleşmesi için izin isteyebilir. Bugün, yaratıcılığını sergilediğin her alanda, rüyalarınla gelen fikirler ve ilhamınla gelen hareketler, seni çok özel bir yere, belki de hiç beklemediğin bir başarıya taşıyabilir.

İş hayatında belki bir arkadaşınla yaptığın bir konuşma, belki bir müzik, belki de bir görüntü seni harekete geçirebilir. Ve sen bu ilhamı doğru yerde, doğru şekilde aktardığında, alacağın takdirler adeta birer madalya gibi boynuna asılır. Bugün sen adeta evrenin sözcüsüsün, yeter ki iç sesine güven ve onu dinle.

Aşk hayatında ise büyülü bir bağ seni bekliyor. Eğer bir ilişkin varsa, karşılıklı sezgilerle derinleşen bir anlayış, ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Eğer bekar isen, bir rüya gibi gelecek biri kalbini çalabilir. Bu kişi seni “tanıyor” gibi gelebilir çünkü ruhlar bazen birbirini çok önceden tanır ve bu kişi belki de senin ruh eşin olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…