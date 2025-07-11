12 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün duyguların derin ama kafan dağınık olabilir. Hayallerin ve gerçeklerin sınırında gidip geliyorsun; bu karışıklık seni zayıflatmasın. Sezgilerin güçlü ama onları net yorumlamakta zorlanabilirsin. Özellikle yakın çevrenden gelen mesajları sorgulamalısın; her duyduğuna inanma. Yaratıcı projelerde veya sanatsal işlerde ani ilhamlar seni şaşırtabilir, ama hemen harekete geçmeden önce mantığını devreye al.

Aşk hayatında ise, hayalperest olmaya meyilli olsan da, bugün gerçekçi olman gerekiyor. Sana söylenen kelimeleri olduğu gibi alma, niyetleri iyi analiz et. Duygularını hemen açma, çünkü her etkileşim senin için doğru olmayabilir. Kalbini koru, ama kapatma da; dengeyi yakala.

Bugün hem kalbini hem aklını çalıştırmalısın; hislerin ve mantığın arasında köprü kurmak önemli. Yarın tekrar görüşmek üzere… Gerçekten ne hissettiğini sakın unutma.