19 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir. Merkür retrosunun etkisini bir hayli hissedeceğin bugün, kişisel kararlarız ve iletişim biçimin değişebilir. Bu, insanların seni yanlış anlama olasılığını artırabilir veya senin onların gerçek niyetini çözme konusunda zorluk yaşamana neden olabilir. Bu yüzden, özellikle de iş hayatında fazla açıklama yapmaktan kaçınman ve kendini savunmak yerine gözlem yapmayı tercih etmen daha iyi olabilir.

Eski fikirler, belki de daha önce başlattığın ancak bir şekilde yarım kalmış girişimler, yeniden ilgi odağın olabilir. Ancak, her ne kadar bu fikirler ve girişimler seni heyecanlandırsa da, acele etmeden ve sabırla ilerlemen en doğru seçenek olacaktır.

Aşk hayatında ise hassasiyetin zirvede olabilir. Geçmişte kalmış bir duygu, bugün kalbini karıştırabilir. 'Hâlâ onu unutamadım mı?' diye kendine sorabilirsin. Mevcut ilişkilerde ise yanlış anlaşılmalar çok olası; söylenenle hissedilen birbirinden uzaklaşabilir. İç sesin güçlü olabilir ama aynı zamanda karışık da olabilir, bu yüzden kendine biraz zaman tanısan iyi olabilir. Bu karmaşık duyguları çözmen ve doğru kararları vermen için belki de biraz zamana ihtiyacın vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…