18 Mayıs Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır mısın? Bugün, genellikle yalnız başına parıldamayı tercih eden karakterinin aksine; bir iş birliği teklifine sıcak bakabilirsin. Kendi başına da olağanüstü işler başaran Aslan, bugün fark edecek ki, iş birliği yapmak da ayrı bir güzellik.

Tek başına yürüttüğün projelerde elde ettiğin sonuçlar kadar tatmin edici olmayabilir belki ama, birlikte çalışmanın getireceği farklı bakış açıları ve yeni fikirlerle, sonuçlar çok daha etkileyici olabilir. Bu sayede ekip liderliği yapıp fikirleri çoğaltarak ve süreci yöneterek göz önünde olabilirsin.

Aşk hayatında da işler karışık ama heyecan verici bir hal alacak. Kalıpları kırmaya ve ilişkini bir üst seviyeye taşımaya hazırsın. Sevdiğin kişiye sürpriz bir plan yaparak, ilişkine taze bir soluk getirebilirsin. Belki bir akşam yemeği, belki bir hafta sonu kaçamağı... Kim bilir? Bekar Aslanlar da boş durmuyor tabii. Uzak bir şehirden gelen ve hiç beklemediğin biriyle, beklenmedik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Yani kalbini bir yabancı çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…