12 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ortaklıklar ve iş birlikleri üzerine konuşmalıyız. Gökyüzünü etkisi altına alan ve Akrep burcunda gerçekleşen büyüleyici Dolunay, senin için kariyerin ötesinde bazı anlamlar taşıyabilir. Hatta direkt olarak iş ortaklıkları ve uzun süreli iş birliklerini etkileyecek bir enerji taşıyor da diyebiliriz.

İş hayatında ortaklarınla birlikte yürüttüğün projeyi tamamlamanın zamanı gelmiş olabilir. Bu süreçte emeklerinin karşılığını almadan işi bitirmemeni ya da anlaşmalarını buna göre yapmanı tavsiye ederiz. Aynı zamanda biten işler yenilerinin de habercisidir, değil mi? Bu yüzden aynı kişilerle iş birliğine devam edip etmeyeceğin konusunda dikkatle karar vermeyi de unutmamalısın.

Aşk hayatında ise Dolunay'ın etkileri biraz daha karmaşık olabilir. Bu etkileyici göksel olay, ilişkindeki gerçekleri, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin ya da fark etmekten kaçındığın durumları gözler önüne serebilir. Birlikteliğinde bastırılmış kıskançlıklar, belki de sürekli bir güç savaşına dönüşen durumlar veya bağlılıkla ilgili sorunlar su yüzüne çıkabilir. Bu durumla yüzleşmek kaçınılmaz olacak. Ancak unutma ki, her zorlu yüzleşmenin ardından rahatlık ve huzur vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…