8 Mayıs Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kariyer hayatında bazı sürprizlere açık olsan iyi edersin. Rutininin dışına çıkmak, belki de seni beklenmedik bir yolculuğa çıkarabilir. Özellikle üst düzey yöneticilerinle yaşanacak bir fikir ayrılığı, iş hayatının monotonluğunu biraz da olsa kırabilir.

Aman dikkat bu fikir ayrılıkları seni zor durumda bırakmamalı, aksine soğukkanlılığını koruyarak bu durumu lehine çevirmelisin. Aklını, bilgini ve tecrübeni kullanarak kazanan tarafta yer almalısın. Anlaşılan gücünü tatlı tatlı gösterme, istediğini alma ve hatta belki de yöneticilerinin yerini alma zamanı geldi. Başarı ve gücü elde etmek için dikkatli adımlar at. Günün sonunda ise göster kendini!

Aşk hayatına gelirsek, bugün tüm gözlerin üzerinde olduğunu hissedebilirsin. Dikkat çekmek senin için çoğu zaman oldukça kolay. Fakat bu kez daha da göz alıcı olacak ve flört etmeye de hevesli olacaksın. Bu arada basit bir flört ciddi bir ilişkiye adım atma fikriyle aklını kurcalayabilir. Galiba sonunda biri kalbini çalıyor, ne dersin? Tabii eğer şu anda bir ilişkin varsa, romantizm dozunu biraz artırmak hem ilişkini canlandırabilir hem de partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirebilir. Tutkularınla hareket ettiğin bugün, aşk hayatında küçük jestler büyük mutluluklar yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…