11 Mayıs Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün, eğitim hayatında etkili bir dönüşüm başlatma kapasiten oldukça yüksek. Aklında bir süredir dolaşan karmaşık düşünceleri düzene sokma arzun artabilir. Bugün zihninin sunduğu netlik ise seni adeta hayrete düşürebilir ve harekete geçirebilir. Bir anda geleceğin için neyi hayal ettiğini, nasıl bir yol izleyeceğini ve katılacağın eğitim programlarını belirleyebilirsin.

İşte bu noktada çizdiğin yolda kendinden emin adımlar atmak başarılı olma ihtimalin de artıracaktır. Bugün bireysel hedeflerin veya kişisel gelişim gündeminde olduğunda küçük ya da büyük bir adım atmalısın mutlaka. Yeni bir eğitim programına başlamak, yeni bir dil öğrenme sürecine girişmek veya üzerine çalışacağın akademik süreci başlatmak için oldukça verimli bir gün olduğunu söyleyebiliriz.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, dengeni koruma eğiliminde olacağın bir gün seni bekliyor. Ancak duygusal dalgalanmalar, bu dengeyi biraz sarsabilir. Belki de pazar sabahı birlikte geçirdiğiniz sessiz bir anda, henüz dillendirilmemiş birçok duygu kendini gösterebilir. Bugün, kalbinin üzerindeki ağırlığı hafifletmek için duygularını içinde saklamaktan kaçınmamalısın. Kendini ifade etmek, hem senin hem de ilişkinin hafiflemesine yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…