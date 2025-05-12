13 Mayıs Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz gizemli ve karmaşık bir gün olabilir. Merkür ile Plüton'un enerjisi seni sarabilir. İşte bu noktada, özellikle de iş hayatında Sherlock Holmes moduna geçmeni gerektirebilir. Yani bir dedektif gibi derinlemesine araştırmalar yapmanın ve belki de görünmeyen, gizli detayları ortaya çıkarmanın zamanı gelmiştir.

Öte yandan bu süreçte dikkatli olman gerektiğini de söylemeliyiz. Zira bu biraz da takıntılı analiz hali, ekip arkadaşlarınla aranda bazı sürtüşmelere yol açabilir. Tam da bu noktada güç savaşlarına girmek ve gizli stratejilere odaklanmak yerine, olabildiğince diplomatik olmaya çalışmalısın.

Gelelim aşk hayatın! Bu aralar partnerin sana karşı daha fazla denetleyici ya da sorgulayıcı bir tutum sergileyebilir. Sen ise Merkür ile Plüton'un etkisi altındayken dikkatli olmalısın... Çünkü bir süredir sakladığın bir sır, bugün gün yüzüne çıkabilir. Sırlar ortaya çıkmadan gerçekleri konuşmak ise en iyi yol olacaktır, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…