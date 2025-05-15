16 Mayıs Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün partnerinin senin kadar sosyal olmaması bazı gerginliklere sebep olabilir. Fakat unutma ki, her iki tarafın da beklentilerini net bir şekilde ifade etmesi, bu durumun üstesinden gelmenizi sağlayabilir. Belki de romantik bir kaçamak, ikinizin arasındaki bağları daha da güçlendirebilir. Bu tatil aynı zamanda birbirinize olan sınırlarınızı belirleme fırsatı da sunabilir.

Ama eğer bekarsan ve geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, bugün karşına çıkan fırsatları gölgelemeye çalışıyorsa, artık bu ağırlıkları üzerinden atmanın vakti gelmiş demektir. Kendini yenileme ve iyileşme sürecine ihtiyacın var. Yani geçmişe değil, geleceğe odaklanman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…