12 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında Dolunay'ın büyüleyici ama bir o kadar da karmaşık enerjileriyle baş başasın. Bu göksel olayın gücü, ilişkinin derinliklerinde saklanan, belki de uzun zamandır görmemezlikten geldiğin ya da fark etmekten kaçındığın gerçekleri aydınlığa kavuşturabilir.

Birlikteliğindeki gizli kıskançlıklar, belki de sürekli bir güç savaşına dönüşen durumlar veya bağlılıkla ilgili sorunlar su yüzüne çıkmanın yanı sıra çözüme de kavuşabilir. Zira uzun zamandır kıyısında dolaştığın yüzleşme artık kaçınılmaz hale gelebilir. Böylece huzuru ve rahatlığı da beraberinde getirebilir. Tabii bu durum aynı zamanda, ilişkinin daha sağlıklı ve daha açık bir zemine taşınmasını da sağlayacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kal…