9 Mayıs Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün duygusal termometrenin biraz fazla yüksek olduğunu fark edebilirsin. Belki de kalbinin hızla atışını hissediyorsun ya da içinde bulunduğun duygusal yoğunlukla başa çıkmakta zorlanıyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle arandaki bağın daha da derinleştiğini hissedebilirsin. Ancak, bu yoğun duygusal atmosferle birlikte kıskançlık hislerinin de tırmanışa geçtiğini görebilirsin. Bu durumda, duygularını dengede tutmak ve gereksiz tartışmalardan uzak durmak hayati önem taşıyacaktır.

Eğer yalnız bir Aslan burcuysan, bugün biraz gizemli bir çekicilikten söz edeceğiz. Ansızın hayatına giren ve kalbini çalmayı başaran bu kişi, seni kendine aşık edebilir. Onu keşfetme isteği içinde olabilirsin, ama aşık mısın? İşte bu duygusal labirentin içindeyken bu soruyu kendine sormanı öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…