22 Nisan Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, görünen o ki bugün, mevcut ilişkindeki çatlaklar artık göz ardı edilemez bir hale gelmiş. Sanki bu durum senin için çok da şaşırtıcı olmayacakmış gibi bir hava seziyoruz. Çünkü aranızdaki sorunlar bir süredir var ve bu durumun düzelme ihtimali zamanla azalmış gibi görünüyor.

Özellikle de aşkın bitmeye başladığı bu ilişkiye son noktayı koymayı düşünmek, yurt dışı planlarını daha ciddiye almaya başlamanı sağlayabilir. Bu, bilinçaltının sana gönderdiği bir mesaj olabilir. Ayrılıktan öte uzaklaşmayı da istiyor olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…