17 Nisan Perşembe Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün düzen kurmaya, bağlanmaya ve şefkate ihtiyaç duyabilirsin. Biriyle uyum sağlamak, sevgi dolmak ve mutlu olmayı arzulayabilirsin. Sıcak ve gerçek bir bağ kurmak için ise gözünü dört açmalısın.

Günün özellikle ikinci yarısı sosyalleşmeyi tercih ederek hayata karışabilir, yeni bir aşka atılabilirsin. Hayatına bir anda giren bu yabancı kalbinin ritmini değiştiriyorsa doğru yoldasın demektir, güven buna.

Tabii kalbinin sahibi belli de olabilir. Zira, içindeki ses seni ona götürüyorsa doğru kişi odur, bunu da unutma. Üstelik Merkür'ün etkisi aldında kalbin ve aklın ona kilitleniyorsa, bağ kuracağın kişiyi de buldun demektir. Sen sevgiyi değil, onun yanında sevgiyi arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...