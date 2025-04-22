21 Nisan Pazartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün eski sevgilinle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Son zamanlarda kariyerine ve başarılarına odaklanmışken, arkanı döndüğün eski sevgilin 'Kaçan kovalanır' sözünü bir kez daha doğrulayabilir.

Tam da bu noktada sen onunla değil de keninle ilgilenmiyorken, o belki de seni gizlice takip ediyor olabilir. Sosyal medyada seni izlemeye direnemeyebilir ve sonunda WhatsApp'a yönelebilir. Ancak mesajına hemen yanıt verip vermeyeceğin tamamen senin kararın. Sahi, hemen cevap verecek misin? Yoksa bekleyecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…