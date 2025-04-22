18 Nisan Cuma Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gizli olan ortaya dökülecek... Gerçekleri su yüzüne çıkarma arzusu ve heyecanla her şeyi itiraf edeceksin. Bugüne kadar yaşadığın hayal kırıklıkları ve hüzünleri dile getirerek, etrafındaki insanların sana karşı yaptıkları yanlışlarla yüzleşmesini sağlayabilirsin. Üstelik bu yüzleşmeden partnerin kadar ailen de nasibini alabilir!

Artık geçmişin yüklerini de sevdiğin insanların sende bıraktığı yaraları da üzerinde taşımayacaksın. Hafifleyip önüne bakmanın zamanı geldi. Bu sayede aşk hayatında ve sosyal ilişkilerinde sınırlarını da belirleyebilir, daha mutlu olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...