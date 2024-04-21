Zenginin Evi Kiracının Çenesini Yorar: Yurt Dışında Evi Olan Ünlüler
Zenginin Evi Kiracının Çenesini Yorar: Yurt Dışında Evi Olan Ünlüler
Ünlü isimlerin genellikle toprağa, gayrimenkule yatırım yaptığını duymuşsunuzdur. Peki sadece ülkemizde mi yapıyorlar? Tabii ki hayır.
Yurt dışındaki evleriyle sık sık züğürdün çenesini yoran ünlülerimiz kimmiş bir bakalım!
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1. Yılmaz Erdoğan - ABD
2. Kıvanç Tatlıtuğ- Fransa
3. Mustafa Sandal - İngiltere
4. Seda Sayan - İngiltere
5. Kenan Doğulu - ABD
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6. Kenan İmirzalıoğlu - ABD
7. Haluk Bilginer - İngiltere
8. Şeyma Subaşı - ABD
9. Tarkan - ABD
10. Sibel Can- ABD
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11. Zerrin Özer- Almanya
12. Hülya Avşar- İngiltere
13. Perran Kutman- ABD
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