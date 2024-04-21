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Zenginin Evi Kiracının Çenesini Yorar: Yurt Dışında Evi Olan Ünlüler

Zenginin Evi Kiracının Çenesini Yorar: Yurt Dışında Evi Olan Ünlüler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 13:54

Ünlü isimlerin genellikle toprağa, gayrimenkule yatırım yaptığını duymuşsunuzdur. Peki sadece ülkemizde mi yapıyorlar? Tabii ki hayır. 

Yurt dışındaki evleriyle sık sık züğürdün çenesini yoran ünlülerimiz kimmiş bir bakalım!

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1. Yılmaz Erdoğan - ABD

1. Yılmaz Erdoğan - ABD

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın ABD'de evi bulunuyor.

2. Kıvanç Tatlıtuğ- Fransa

2. Kıvanç Tatlıtuğ- Fransa

Kıvanç Tatlıtuğ stilist eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Paris'te dünya evine girmişti. Tatlıtuğ'un dünya evine girdiği Paris'te bir evi bulunuyor.

3. Mustafa Sandal - İngiltere

3. Mustafa Sandal - İngiltere

Şarkılarıyla zihnimizde büyük bir yer edinen Mustafa Sandal'ın İngiltere, Londra'da bir evi bulunuyor.

4. Seda Sayan - İngiltere

4. Seda Sayan - İngiltere

Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan Seda Sayan'ın ise Londra'da evi var.

5. Kenan Doğulu - ABD

5. Kenan Doğulu - ABD

Şarkılarıyla hepimizi neşelendirmeyi başaran Kenan Doğulu da ABD'de evi olan ünlüler arasında yerini alıyor.

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6. Kenan İmirzalıoğlu - ABD

6. Kenan İmirzalıoğlu - ABD

Oyunculuğu ve duruşuyla her daim takdir toplayan Kenan İmirzalıoğlu'nun Los Angeles'ta bir evi bulunuyor. 

Ayrıca Sinem Kobal ile birlikte Miami'de yeni bir ev aldıkları da biliniyor.

7. Haluk Bilginer - İngiltere

7. Haluk Bilginer - İngiltere

47. Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü alarak ülkemize gurur yaşatan aksanıyla karizmasına karizma katan usta oyuncu Haluk Bilginer'in de Londra'da evi bulunuyor.

8. Şeyma Subaşı - ABD

8. Şeyma Subaşı - ABD

Dünyayı gezmekten pek evine girmeye fırsat bulamasa da Şeyma Subaşı'nın Miami'de bir evi bulunuyor.

9. Tarkan - ABD

9. Tarkan - ABD

Karantina döneminde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile Almanya'daki evine taşınan Megastar Tarkan da Miami'de evi bulunan ünlüler arasında.

10. Sibel Can- ABD

10. Sibel Can- ABD

Yaptığı televizyon şovu ve şarkılarıyla büyüleyen sanatçı Sibel Can'ın ABD Miami'de bir evi bulunuyor.

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11. Zerrin Özer- Almanya

11. Zerrin Özer- Almanya

Pop, arabesk ve caz müziğin usta sesi Zerrin Özer'in Almanya Bremen'de bir evi bulunuyor.

12. Hülya Avşar- İngiltere

12. Hülya Avşar- İngiltere

Neredeyse her sözüyle gündem olmayı başaran Hülya Avşar'ın da Londra'da bir evi var.

13. Perran Kutman- ABD

13. Perran Kutman- ABD

Televizyon ve sinemanın yıldızı Perran Kutman'ın da Sibel Can gibi ABD Miami'de bir evi bulunuyor.

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