Zamanında Hayatınızdan Çıkmış Birinin Tekrar Dönmesi Olan "Zombieing" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Zamanında Hayatınızdan Çıkmış Birinin Tekrar Dönmesi Olan "Zombieing" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Zombieing terimini son zamanlarda hep duyuyoruz. Peki nedir bu kavram, neyi anlatıyor hiç merak ettiniz mi? Gelin zombieing kavramı neymiş bakalım...
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1. Zombieing ne demek önce ona bakalım...
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2. Zombieing teriminin nereden geldiğini anlamak çok zor değil.
3. Zombieing'in birçok belirtisi var elbette.
4. Zombieing aslında çok masumane duruyor, acaba gerçekten öyle mi?
5. Zombieing'in ne zararı var ki diye düşünebilirsiniz.
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