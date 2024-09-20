Zamanında Hayatınızdan Çıkmış Birinin Tekrar Dönmesi Olan "Zombieing" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Bu kavramın en belirgin gözüktüğü yer elbette eski partnerinizden aniden gelen bir mesaj. Bu mesaj birçok yolla gelebiliyor. Bir SMS ya da sosyal medyadan atılan bir DM, zombieing belirtisi olabilir. Mesaj dışında eski ilişkiyi hatırlatan sosyal medyaya atılmış herhangi bir şey de olabilir.