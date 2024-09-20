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Zamanında Hayatınızdan Çıkmış Birinin Tekrar Dönmesi Olan "Zombieing" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Zamanında Hayatınızdan Çıkmış Birinin Tekrar Dönmesi Olan "Zombieing" Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 23:01

Zombieing terimini son zamanlarda hep duyuyoruz. Peki nedir bu kavram, neyi anlatıyor hiç merak ettiniz mi? Gelin zombieing kavramı neymiş bakalım...

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1. Zombieing ne demek önce ona bakalım...

Eskiden birlikte olduğunuz kişinin bir anda geri dönmesine zombieing deniyor. Bu geri dönüş hiç beklenmedik bir anda oluyor. Geri dönüş genelde sosyal medyadan olabiliyor. Örneğin eski partnerinizin önceden iletişim kurduğu sosyal medya kanallarından atılan bir mesaj zombieing belirtisi olabilir.

2. Zombieing teriminin nereden geldiğini anlamak çok zor değil.

Zombieing terimi zombi kavramından türetilmiş. Yani kavramın kökü aslında hepimizin bildiği zombiler. Birden dönüşü anlatmak için zombi kavramının seçilmesi oldukça ilginç, öyle değil mi?

3. Zombieing'in birçok belirtisi var elbette.

Bu kavramın en belirgin gözüktüğü yer elbette eski partnerinizden aniden gelen bir mesaj. Bu mesaj birçok yolla gelebiliyor. Bir SMS ya da sosyal medyadan atılan bir DM, zombieing belirtisi olabilir. Mesaj dışında eski ilişkiyi hatırlatan sosyal medyaya atılmış herhangi bir şey de olabilir.

4. Zombieing aslında çok masumane duruyor, acaba gerçekten öyle mi?

Zombieing'in eski partnerinizin sizi özlediğini gösterdiğini düşünebilirsiniz. Ama bu bir manipülasyon taktiği. Burada niyeti çözmek biraz zor olsa da eski partnerinizin dönüşünde manipülatif bir niyet olabileceğini unutmamanız gerek. Amaç manipüle ederek eski ilişkiyi canlandırmak olabilir.

5. Zombieing'in ne zararı var ki diye düşünebilirsiniz.

Zombieing'e uğradıktan sonra tüm eski yaralar ortaya çıkabilir. Geçmişte yaşanılan kötü anları tekrar canlandırmaya neden olabilir. Eski bir ilişkinin tekrar canlanmasına neden olabileceği için duygu dünyanızı alt üst edebilir. Bu yüzden zombieing sonrası duygu dünyanızın karışması oldukça mümkün.

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6. Zombieing'e maruz kaldıysanız kendinizi korumak için sınırlarınızı belirlemeniz gerek.

Kişisel sınırlarınızı iyi belirleyerek zombieing sonrası kendinizi koruyabilirsiniz. Bu konuda bilinçli olmanız gerekiyor ve kendinizi korumanız gerek. Ayrıca eski bu ilişkinin tekrarlayıp tekrarlamayacağı konusunda net bir yaklaşımınız olmalı.

7. Zombieing, kafa karıştırıcı bir süreç olabilir.

Geçmişte sona ermiş bir ilişkinin tekrar ortaya çıkmasına neden olan zombieing, hayatınızda bir karışıklığa neden olabiliyor. Çünkü sona erdiğini düşündüğünüz bu geçmiş ilişkinin tamamen bitmediğine şahit oluyorsunuz. Bunun sonucunda duygusal problemler yaşamanız muhtemel.

8. Dijitalleşen dünyada daha çok zombieing'e maruz kalınıyor.

Artık her şeyin sosyal medya üzerinden yürüdüğü doğru. O yüzden zombieing'e maruz kalma ihtimali çok daha fazla. Sosyal medya ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok zombieing mağduriyeti ortaya çıkabilir. Özellikle sosyal medyayı sık kullanıyorsanız o zaman zombieing'le daha fazla karşılaşabilirsiniz.

9. Zombieing'le karşılaştıysanız o zaman yapmanız gereken sınırları belirlemek.

Böyle bir durumla karşılaştıysanız manipüle olmamak için iletişimi kesebilirsiniz. Bu ilişkiyi tekrar başlatmak için karşı tarafın yaptıklarına karşı net bir sınır belirlemek gerek. Sınırları netleştirerek eski partnerinize karşı durabilirsiniz.

10. Sağlıklı ilişkilerde zombieing görülmez, buna emin olun!

Sağlıklı biten ilişkilerde zombieing görülmesi imkansız. Ama toksik ilişkilerin sonunda zombieing'e rastlamak mümkün. Manipülatif davranışların sıklıkla rastlandığı ilişkilerin sonunda zombieing görülebilir.

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