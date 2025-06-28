Zamanın Su Gibi Akıp Geçmesini Sağlayacak 13 Yeni Mobil Oyun
Teknolojinin geldiği son noktada artık telefonla vakit geçirmenin tek yolu sosyal medyada gezinmek değil, bizi ekranlara kilitleyen mobil oyunlar! Eğer hangi mobil oyun bana göre diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Saatlerimizi kurdurtan, kimi gecelerimizi uykusuz tamamlamamıza sebep olan, heyecandan evin içerisinde atlayıp zıplatan mobil oyunları biz çok seviyoruz. İşte tam da bu noktada sizler için, zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceğiniz en yeni mobil oyunları derledik!
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1. Animeseverler buraya: Stella Sora
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Buraya oyun tanıtımı ve fragmanı bırakıyorum!
2. Adı bile kendi gibi havalı: The Mr. Rabbit Magic Show
Tanıtım videosunu buraya bıraktık!
3. Sonunda güzel bir oyun geldi: Mutants: Genesis
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O muhteşem fragmanı da buraya bırakalım!
4. Gelelim tartışmalı oyuna: Fau-G Domination
Fragmanı da baya dikkat çekici, ne dersiniz?
5. Gelelim üst düzey eğlenceye: World Of Goo 2
İzlerken bile düşündürüyor, işin içinden çıkabilene aşk olsun!
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6. Sağlam güncellemelerle büyük değişikliklere uğrayan: Avalar Raid Shadow
Buraya fragmanı bıraktık bile!
7. Orta Çağda bir strateji: Charge and Crown
Oyundan şöyle muhteşem bir kesit görmek isteyenleri buraya alalım!
8. Tek başına, hem de internete gerek olmadan: Bramble Bound
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Oyundan heyecan dolu bir kesit göstermiş olalım sizlere!
9. Zombi severler buraya: After World Zombie Survival
Oyundan bir kesiti de sizinle paylaşıyorum!
10. Gelelim favorilerimizden birine: Way Of The Hunter
Bu muhteşem avcılık oyunundan bir kesit görelim ne demek istediğimizi daha iyi anlarsınız!
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11. Bu sefer avlanmıyoruz besliyoruz: Horse World Ride
Oyunun fragmanını izlemek isteyenler şöyle gelsin!
12. Aşina olduğumuz bir savaş sistemi: Etheria Restart
İşte fragmanı da burada!
13. Gelelim listenin son oyununa: Kaiju No.8 The Game
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Son fragmanımızı da şöyle takdim edelim!
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