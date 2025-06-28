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Zamanın Su Gibi Akıp Geçmesini Sağlayacak 13 Yeni Mobil Oyun

etiket Zamanın Su Gibi Akıp Geçmesini Sağlayacak 13 Yeni Mobil Oyun

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
28.06.2025 - 21:38

Teknolojinin geldiği son noktada artık telefonla vakit geçirmenin tek yolu sosyal medyada gezinmek değil, bizi ekranlara kilitleyen mobil oyunlar! Eğer hangi mobil oyun bana göre diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Saatlerimizi kurdurtan, kimi gecelerimizi uykusuz tamamlamamıza sebep olan, heyecandan evin içerisinde atlayıp zıplatan mobil oyunları biz çok seviyoruz. İşte tam da bu noktada sizler için, zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceğiniz en yeni mobil oyunları derledik!

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1. Animeseverler buraya: Stella Sora

1. Animeseverler buraya: Stella Sora

Bir grubu kontrol edip farklı karakterlerle oynayabildiğimiz bir tepeden bakmalı atıcı oyunu! Şimdiden ön kayıt sayısı 4 milyona yaklaşmış durumda! Tüm platformlarda çok yakın zamanda oynamaya başlayacağımız Stella Sora farklı özellikle ve yetenekler barındıran karakterleriyle dikkatleri üzerine toplayacağa benziyor!

Buraya oyun tanıtımı ve fragmanı bırakıyorum!

2. Adı bile kendi gibi havalı: The Mr. Rabbit Magic Show

2. Adı bile kendi gibi havalı: The Mr. Rabbit Magic Show

Tamamen ücretsiz olup 10. yıla özel olarak tasarlanmış bu oyun. Bu oyun o kadar çok sevildi ki oyunun indirilebildiği tüm platformlarda yorumlar muhteşem! Muhteşem bulmacalarla zihin egzersizi yapmayı sevenler aynı zamanda sihirbazlık şovları da içeren bu oyuna bayılacak!

Tanıtım videosunu buraya bıraktık!

3. Sonunda güzel bir oyun geldi: Mutants: Genesis

3. Sonunda güzel bir oyun geldi: Mutants: Genesis

Karakter tasarımlarıyla öne çıkan Mutants: Genesis fazla dikkat çekeceğe benziyor! Steam versiyonu da bulunan bu oyun aslında özünde bir kar savaşı oyunu diyebiliriz. Karakterler ve yaratıklar o kadar iyi ki biz bu oyunu uzunca bir süre daha konuşuruz gibi hissettiriyor. Arkadaşlarınızla birlikte bol bol savaşlara katılmalık o oyun işte burada!

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O muhteşem fragmanı da buraya bırakalım!

4. Gelelim tartışmalı oyuna: Fau-G Domination

4. Gelelim tartışmalı oyuna: Fau-G Domination

Hint tarzı tasarımlarıyla dikkat çeken bu oyun multiplayer özelliğiyle öne çıkıyor. Hintlilerin mobil oyun sektöründe varlık gösterdiklerini her halinden anlıyoruz. Bu oyun için klasik takım odaklı FPS diyebiliriz. Takım odaklı rekabete dayalı farklı modları da bulunuyor! Piyasadaki diğer benzer oyunlarla rekabet etmeye çalıştığı da aşikar.

Fragmanı da baya dikkat çekici, ne dersiniz?

5. Gelelim üst düzey eğlenceye: World Of Goo 2

5. Gelelim üst düzey eğlenceye: World Of Goo 2

Zorlu bir bulmaca oyunu desek hiç de yanılmış olmayız! Biraz sabır biraz düşünce istiyor kesinlikle! Bir şeyleri birbirine bağlayıp 'oh be' diyenlerdenseniz bu oyun tam da size göre dostlar! Klasik köprü yapma oyunlarından daha öne çıkan özelliklerinin olduğunu söylemek de mümkün!

İzlerken bile düşündürüyor, işin içinden çıkabilene aşk olsun!

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6. Sağlam güncellemelerle büyük değişikliklere uğrayan: Avalar Raid Shadow

6. Sağlam güncellemelerle büyük değişikliklere uğrayan: Avalar Raid Shadow

Fantastik özelliklere sahip kahraman tasarımı mı, severiz! Oyun eski olsa da yeni güncellemelerle bir hayli dikkat çekti. Anime kız karakter sevenler Avalar Raid Shadow tam da size göre. En iyi olmak için devamlı takımını geliştirmeye, daha fazla canavar kesmeye ve en yüksek seviyedeki boss'a ulaşmaya çalışıyorsunuz. Nadir kahramanları çıkartmak için oyunda biraz vakit geçirmeniz gerekiyor tabii ki.

Buraya fragmanı bıraktık bile!

7. Orta Çağda bir strateji: Charge and Crown

7. Orta Çağda bir strateji: Charge and Crown

İnşa et, fethet, kral ol! Savaş, ordu, ekip hepsi sizin kontrolünüzde, mis! Mobilde çok karşılaşmadığımız bir tarzda Charge and Crown. Muhteşem grafikleriyle önce çıkarken aynı zamanda aşina olduğumuz orta çağ oyunlarından birçok farklı yenilik barındırıyor.

Oyundan şöyle muhteşem bir kesit görmek isteyenleri buraya alalım!

8. Tek başına, hem de internete gerek olmadan: Bramble Bound

8. Tek başına, hem de internete gerek olmadan: Bramble Bound

Aksiyon oyunu gibi grafikleriyle gözlerimizden şimşekler çıkartıyor Bramble Bound! Hem de biraz zihninizi zorlamanız gerekiyor oynarken. Bu tarzda farklı işlere şans vermek isteyenlere ilaç gibi gelecek. Bölüm bölüm ilerleyerek canavarlarla mücadele edip Boss'larla mücadeleye geçiyorsunuz. Oyun zorlaştıkça siz de güçleniyorsunuz ve özellikleriniz değişiyor.

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Oyundan heyecan dolu bir kesit göstermiş olalım sizlere!

9. Zombi severler buraya: After World Zombie Survival

9. Zombi severler buraya: After World Zombie Survival

Bir zamanların en popüler oyun türlerinden olan zombi oyunlarına bir yenisi daha böylece eklenmiş oldu. After World'ün diğerlerinden farklı daha güzel grafiklere sahip olması diyebiliriz. İlk defa oynayacaklar için farklı bir oyun deneyimi olabilir. Ağaç kes, taş topla, barınağını inşaa et derken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayabilirsin...

Oyundan bir kesiti de sizinle paylaşıyorum!

10. Gelelim favorilerimizden birine: Way Of The Hunter

10. Gelelim favorilerimizden birine: Way Of The Hunter

Diğer araçlar kadar iyi grafikleri olmasa da mobilde oynamanın en keyifli olduğu oyunlardan biri WOTH. Oyunu oynamak iyi bir telefon gerektirse de sessiz bir ortamda kulaklıkla öyle bir akıyor ki mutlaka denemelisiniz! Uzunca saatler içinden çıkamıyorsunuz, öyle keyifli. Ücreti düşük, parasını sonuna kadar hak ediyor diyebiliriz.

Bu muhteşem avcılık oyunundan bir kesit görelim ne demek istediğimizi daha iyi anlarsınız!

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11. Bu sefer avlanmıyoruz besliyoruz: Horse World Ride

11. Bu sefer avlanmıyoruz besliyoruz: Horse World Ride

Hayvanlarla haşır neşir olmayı sevenler buraya! Atların dünyasında bu muhteşem oyunu oynamak öyle keyifli ki... Yarışlara katılıyoruz, etaplar tamamlıyoruz, atlar alıyoruz, çiftliğimizi geliştiriyoruz. Oyunun hile kodları bile açıkça paylaşılmış, öyle keyifli.

Oyunun fragmanını izlemek isteyenler şöyle gelsin!

12. Aşina olduğumuz bir savaş sistemi: Etheria Restart

12. Aşina olduğumuz bir savaş sistemi: Etheria Restart

Anime kadın kahramanların kölesi olanları baya baya sevindirecek bir oyun Etheria Restart. Grafikler muhteşem, animasyonlar gayet iyi. Bu tarzda bir oyunun örneklerini görmek oldukça aşina olduğumuz bir durum. Yakın zamanda piyasaya sürülecek bu oyuna şans vermek isterseniz diye listemize ekledik.

İşte fragmanı da burada!

13. Gelelim listenin son oyununa: Kaiju No.8 The Game

13. Gelelim listenin son oyununa: Kaiju No.8 The Game

Genel tasarımı ve grafikleriyle oynanış tarzı açısından dikkat çekeceğe benziyor Kaiju No.8. Kombo mantığında sıra tabanlı sistem severler bu oyuna bayılacak diye düşünüyoruz.

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Son fragmanımızı da şöyle takdim edelim!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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