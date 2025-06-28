Zamanın Su Gibi Akıp Geçmesini Sağlayacak 13 Yeni Mobil Oyun

Teknolojinin geldiği son noktada artık telefonla vakit geçirmenin tek yolu sosyal medyada gezinmek değil, bizi ekranlara kilitleyen mobil oyunlar! Eğer hangi mobil oyun bana göre diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz! Saatlerimizi kurdurtan, kimi gecelerimizi uykusuz tamamlamamıza sebep olan, heyecandan evin içerisinde atlayıp zıplatan mobil oyunları biz çok seviyoruz. İşte tam da bu noktada sizler için, zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceğiniz en yeni mobil oyunları derledik!