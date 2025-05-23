Zamanın Şiiri, Mekânın Geometrisi: Fraktalların Ruhu ve 30° Doğu Meridyeni’nde Kocaeli

Fraktallar da tam olarak bunu yapar: zamanı ve mekânı döngüsel bir sistemle açıklar. Ekici'nin tablolarında 'Gün Döngüsü', 'Zaman Atlamaları', 'Kocaeli Türküleri' gibi eserler, bu matematiksel düzeni sanatsal bir anlatıya dönüştürür. Her bir tablo, kendi içinde bir fraktal gibi katmanlıdır. Örneğin, 'Kocaeli Kökler' adlı eserde, bir ağacın dalları aslında kentin tarihini anlatan küçük figürlerle doludur. Bu, izleyiciyi hem mikro hem makro ölçekte bir yolculuğa çıkarır.

Ekici'nin fraktal resimleri, bize şunu fısıldıyor: 'Zaman lineer değil, döngüseldir. Kentler de öyle.' Kocaeli, her sabah yeniden doğar, her akşam yeniden biter—tıpkı bir fraktalın sonsuza dek kendini tekrar etmesi gibi. Bu sergi, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda matematiğin şiirsel bir manifestosudur. Ve belki de fraktalların en büyük sırrı şudur: 'Sonsuzluğu anlamak için, önce onun küçük bir parçasını görmek gerekir.'