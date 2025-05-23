Zamanın Şiiri, Mekânın Geometrisi: Fraktalların Ruhu ve 30° Doğu Meridyeni’nde Kocaeli
Matematik, evrenin altyapısını kuran görünmez mimardır; sanat ise bu yapının duygularla yeniden inşa edilmiş halidir. Bu iki disiplinin nadir de olsa aynı titreşimde buluştuğu noktalar vardır ve işte o noktalar, hem zihni hem kalbi eş zamanlı olarak harekete geçirir. Akın Ekici’nin '30° Doğu Meridyeni: Bir Zaman Fraktalı' adlı sergisi, tam da bu nadir rastlanan buluşmanın bir örneği olarak, matematiksel düşünceyle sanatsal sezginin birbiriyle nasıl dans edebileceğini gösteriyor. Ekinci’nin bu sergisi, fraktal estetiği Kocaeli'nin sosyokültürel dokusuyla harmanlayarak, kenti yalnızca bir mekân değil, zamanın içinde titreşen bir ruh haline getiriyor. Ekici'nin eserlerinde Kocaeli'nin silüeti, iç içe geçmiş sayısız küçük Kocaeli'den oluşur. Saat Kulesi'nin çizgileri, Keltepe'nin eğrileri, Körfez'in dalgaları—hepsi birbirini yankılayan fraktal döngüler halinde karşımıza çıkar. Bu, yalnızca bir resim tekniği değil, aynı zamanda zamanın ve mekânın matematiksel bir metaforudur.
Serginin temel fikri olan 30° Doğu Meridyeni, Türkiye için zamanın başlangıç noktasıdır.
Fraktal: Varlığın Derin Yapısı
30° Doğu Meridyeni: Türkiye Zamanının Fraktal Başlangıcı
Kocaeli’nin Fraktal Silüeti: Kentin Zihinsel Topografyası
Fraktal Estetik: Kaosun İçindeki Ahenk
Sanatın Matematikle Konuştuğu Yer
Akın Ekici’nin fırçası, sadece boya sürmüyor; zamanı, mekânı ve kimliği yeniden tanımlıyor.
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