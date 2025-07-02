Zaman Bir Yere Kaçmıyor! İlişki Sürecinde Akışta Kalmanın 11 Yolu

Mutluluğu getiren şeyler her zaman büyük adımlar olmak zorunda değil! Büyük tatiller, sürprizler ya da özel günler önemlidir. Ama bunların yanında birlikte kahve içmek, akşam yemeği hazırlamak ve derin bir sohbete girmek de önemlidir. Akışın dışına çıkıp sürekli büyük adımlar atmanıza gerek yok. Akışın içinde minik ve tatlı adımlar atabilirsiniz.