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Z Kuşağı Bunu Beğendi: "Stack Dating" Hakkında Bilmeniz Gerekenler

etiket Z Kuşağı Bunu Beğendi: "Stack Dating" Hakkında Bilmeniz Gerekenler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 22:01

Stack Dating kavramı yeni ortaya çıkan kavramlardan. Eski date'leri rafa kaldıran stack dating nedir, nasıl uygulanır merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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"Stack" kavramı kelime anlamı olarak yığın demek.

Bu kelime artık randevular için de kullanılıyor. Genellikle Z kuşağının buluşmalar için kullandığı bu kavram, eski kuşakların pek aşina oldukları bir durum değil.

Peki, nedir stack dating?

Date, eskiden çok büyük bir meseleydi. Yani biri bir randevuya çıkacaksa birkaç gün önceden hazırlanmaya başlar ve hatta randevu günü tüm işlerini iptal ederek sadece date'ine odaklanırdı.

Z kuşağı ise bu durumu baştan sona değiştiriyor.

Z kuşağı her şeyi çok değiştirdi. Değiştirdiklerinden biri de date anlayışı. Bu kuşak artık randevuyu öyle çook büyük bir şey olarak algılamıyor. Randevuya çıkmak onlar için günlük herhangi işlerinden farklı değil!

Bu yeni kuşak artık buluşmaları günlük yaşamın bir parçası olarak görüyor.

Yani buluşmayı planlarken o güne başka işler de ekleyebiliyorlar. Mesela sabah spordan çıkıp bir date'e çıkabiliyorlar ya da akşam arkadaşlarıyla zaten planları varsa onun öncesine bir randevu ayarlayabiliyorlar.

Z kuşağının randevularının artık öyle olaylı olmadığını söyledik. Bu randevular eğer uygunsalar peş peşe bile gerçekleşebiliyor.

Yani, bir randevudan çıkıp hemen diğerine gidebiliyorlar ve bunda hiçbir sakınca da görmüyorlar. Flörtler artık çok sıradan ve eğlenceli onlara göre! 😎

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Eski jenerasyon hep birilerinin ona gelmesini beklerken yeni jenerasyonda işler değişiyor.

Z kuşağı kısacası 'yapacak çok işim var, bir de oturup biriyle buluşmayı bekleyemem' diyerek randevularını normal hayatının bir akışı haline getiriyor. Onların programları yeterince dolu, programları arasına bir yere de bir veya birkaç randevu sığdırıyorlar.

Eski randevular insanın üzerinde büyük bir baskı unsuru aslında. Hazırlanması, öncesi ve sonrası derken biraz yorucu bir süreç.

Z kuşağı ise bu baskıyı hiç istemiyor. Onun yerine getirdikleri bu tarz günlük date'leri daha az baskı oluşturduğu için tercih ediyorlar. Stack dating'in bir avantajı da çok sık biriyle görüşüldüğü için gerçek ilişki yaşanacak kişinin daha sağlıklı şekilde bulunabiliyor olması.

Z kuşağının en sevdiği şey kendi olmak!

Ee bu kadar kendi gibi olmayı seven bir kuşağa eski randevular pek yakışmazdı tabii. Bu yüzden ortaya attıkları stack dating aslında tam onlara göre. Bu kuşak için fiziksel çekicilikten çok karşısındaki kişinin yanında rahat olabilmek önemli. Stack dating de aslında onlara tam istediklerini veriyor.

Stack dating'in çok sıradan olduğunu söyledik ama bu demek değil ki randevunuza hiç önem vermeyeceksiniz.

Bu date fikri, sadece abartıyı azaltmayı ifade ediyor. Yani bu randevunun özensiz bir randevu olması tabii ki gerekmiyor. Stack dating yapmayı düşünüyorsanız bile karşınızdakine saygı duymalı ve birlikte olduğunuz süre boyunca sadece randevunuzu önemsemeniz gerek.

Tabii bu stack dating yeni moda diye herkese uygun olacak diye bir şey yok!

Date konularında geleneksel düşünenler olabilir elbette. Yani bir randevunun o haftanın 'en önemli günü' olacağı düşüncesine sahip olmanız da gayet normal. 😇

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