Z Kuşağı Bunu Beğendi: "Stack Dating" Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Z Kuşağı Bunu Beğendi: "Stack Dating" Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Stack Dating kavramı yeni ortaya çıkan kavramlardan. Eski date'leri rafa kaldıran stack dating nedir, nasıl uygulanır merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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"Stack" kavramı kelime anlamı olarak yığın demek.
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Peki, nedir stack dating?
Z kuşağı ise bu durumu baştan sona değiştiriyor.
Bu yeni kuşak artık buluşmaları günlük yaşamın bir parçası olarak görüyor.
Z kuşağının randevularının artık öyle olaylı olmadığını söyledik. Bu randevular eğer uygunsalar peş peşe bile gerçekleşebiliyor.
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