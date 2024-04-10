Yurt Dışına Giden Türklerin Lobi Yapamamasına Yönelik Yorumlar Kullanıcıları İkiye Böldü
Yurt Dışına Giden Türklerin Lobi Yapamamasına Yönelik Yorumlar Kullanıcıları İkiye Böldü
Belli başlı mesleklere sahip Türk vatandaşlarının yurt dışına gitmesine alıştı. Özellikle doktorlar ve yazılımcılar kendilerini dünyaya açarken, vasıfsız ya da belli becerileri sahip olanlar da genç nüfus arayışındaki ülkelere gitmenin yollarını arıyorlar. Gidenler döviz bazında maaşlarını da alım gücünde de yaşadıklarını göze sokmaya bayılıyorlar. Buna karşılık gurbette bir aidiyet hissedemeyenler de oluyor. Buna yönelik bir tespit de sosyal medyada gündem oldu.
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Bir kullanıcının sonradan sildiği alım gücüne yönelik ilgi çeken video paylaşımına yapılan bu yorum daha çok ilgi çekti.
"Bir çok Türk hayatlarını ve kariyerlerini geliştirmek için değil nispet yapıp sosyal medyada etkileşim kasmak için geliyor. Kariyer planları yok."
ABD'de yaşayan bir başka kullanıcı da bu duruma farklı bir açıdan baktı ve gidenlerin çocuğunun döneceğini öngördü.
Bazı birliklerinse oluştuğu görülürken,
Sesini duyuranlar ve
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Çağrı yapanlar oldu.
Ancak çoğu yorum yurt dışındaki Türklerin,
Bir arada bulunmak yerine
Birbirinden kaçmaya yöneldiğini gösterdi.
İşte yurt dışında da birlik olamayanların yorumlarından bazıları.
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