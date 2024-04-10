Yurt Dışına Giden Türklerin Lobi Yapamamasına Yönelik Yorumlar Kullanıcıları İkiye Böldü

Belli başlı mesleklere sahip Türk vatandaşlarının yurt dışına gitmesine alıştı. Özellikle doktorlar ve yazılımcılar kendilerini dünyaya açarken, vasıfsız ya da belli becerileri sahip olanlar da genç nüfus arayışındaki ülkelere gitmenin yollarını arıyorlar. Gidenler döviz bazında maaşlarını da alım gücünde de yaşadıklarını göze sokmaya bayılıyorlar. Buna karşılık gurbette bir aidiyet hissedemeyenler de oluyor. Buna yönelik bir tespit de sosyal medyada gündem oldu.