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Yurt Dışına Giden Türklerin Lobi Yapamamasına Yönelik Yorumlar Kullanıcıları İkiye Böldü

Yurt Dışına Giden Türklerin Lobi Yapamamasına Yönelik Yorumlar Kullanıcıları İkiye Böldü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 20:35

Belli başlı mesleklere sahip Türk vatandaşlarının yurt dışına gitmesine alıştı. Özellikle doktorlar ve yazılımcılar kendilerini dünyaya açarken, vasıfsız ya da belli becerileri sahip olanlar da genç nüfus arayışındaki ülkelere gitmenin yollarını arıyorlar. Gidenler döviz bazında maaşlarını da alım gücünde de yaşadıklarını göze sokmaya bayılıyorlar. Buna karşılık gurbette bir aidiyet hissedemeyenler de oluyor. Buna yönelik bir tespit de sosyal medyada gündem oldu.

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Bir kullanıcının sonradan sildiği alım gücüne yönelik ilgi çeken video paylaşımına yapılan bu yorum daha çok ilgi çekti.

Bir kullanıcının sonradan sildiği alım gücüne yönelik ilgi çeken video paylaşımına yapılan bu yorum daha çok ilgi çekti.
twitter.com

Türkiye'den yurt dışına gidenlerin, birlik olarak ülkesini de en iyi şekilde tanıtmak yerine, oradaki alım gücüyle ülkesine yönelik nispet  çabalarına bir eleştiri içeren paylaşıma yorumlar da ilgi çekti.

"Bir çok Türk hayatlarını ve kariyerlerini geliştirmek için değil nispet yapıp sosyal medyada etkileşim kasmak için geliyor. Kariyer planları yok."

"Bir çok Türk hayatlarını ve kariyerlerini geliştirmek için değil nispet yapıp sosyal medyada etkileşim kasmak için geliyor. Kariyer planları yok."
twitter.com

ABD'de yaşayan bir başka kullanıcı da bu duruma farklı bir açıdan baktı ve gidenlerin çocuğunun döneceğini öngördü.

ABD'de yaşayan bir başka kullanıcı da bu duruma farklı bir açıdan baktı ve gidenlerin çocuğunun döneceğini öngördü.
twitter.com

Bazı birliklerinse oluştuğu görülürken,

Bazı birliklerinse oluştuğu görülürken,
twitter.com

Sesini duyuranlar ve

Sesini duyuranlar ve
twitter.com
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Çağrı yapanlar oldu.

Çağrı yapanlar oldu.
twitter.com

Ancak çoğu yorum yurt dışındaki Türklerin,

Ancak çoğu yorum yurt dışındaki Türklerin,
twitter.com

Bir arada bulunmak yerine

Bir arada bulunmak yerine
twitter.com

Birbirinden kaçmaya yöneldiğini gösterdi.

Birbirinden kaçmaya yöneldiğini gösterdi.
twitter.com

İşte yurt dışında da birlik olamayanların yorumlarından bazıları.

İşte yurt dışında da birlik olamayanların yorumlarından bazıları.
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Siz bu duruma ne dersiniz?

Siz bu duruma ne dersiniz?
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