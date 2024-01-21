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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
21.01.2024 - 12:46

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
twitter.com

2. İçimdeki Winx aşığı henüz ölmedi.

2. İçimdeki Winx aşığı henüz ölmedi.
twitter.com

3. 😂😂😂

4. Fonda "Ölürüm Türkiyem" çalıyor.

4. Fonda "Ölürüm Türkiyem" çalıyor.
twitter.com

5. Atam mı söylemiş gerçekten?😂

5. Atam mı söylemiş gerçekten?😂
twitter.com
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6. Ülkenin kahvesi bile dertli...

6. Ülkenin kahvesi bile dertli...
twitter.com

7. Gerçekten gerçeğini unuttum.

7. Gerçekten gerçeğini unuttum.
twitter.com

8. Adamı hasta etme Harry Potter.

8. Adamı hasta etme Harry Potter.
twitter.com

9. Bambaşka bir seviye gerçekten.

9. Bambaşka bir seviye gerçekten.
twitter.com

10. İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna demiyoruz.😂

10. İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna demiyoruz.😂
twitter.com
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11. Kısır nerede? Makarna salatası nerede?

11. Kısır nerede? Makarna salatası nerede?
twitter.com

12. Haftaya görüşmek üzere.👋

12. Haftaya görüşmek üzere.👋
twitter.com

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