Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. İçimdeki Winx aşığı henüz ölmedi.
3. 😂😂😂
4. Fonda "Ölürüm Türkiyem" çalıyor.
5. Atam mı söylemiş gerçekten?😂
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6. Ülkenin kahvesi bile dertli...
7. Gerçekten gerçeğini unuttum.
8. Adamı hasta etme Harry Potter.
9. Bambaşka bir seviye gerçekten.
10. İnsanlar çift yaratılmış diye boşuna demiyoruz.😂
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11. Kısır nerede? Makarna salatası nerede?
12. Haftaya görüşmek üzere.👋
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