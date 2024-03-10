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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
10.03.2024 - 20:34

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitterkullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/gormemissay
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
twitter.com

2. Baba esprilerinin yeri bambaşka.😂

2. Baba esprilerinin yeri bambaşka.😂
twitter.com

3. Keşke ben de denk gelseydim.😂

3. Keşke ben de denk gelseydim.😂
twitter.com

4. Çok hazırlıksız yakalandım bu fotoğrafa:

4. Çok hazırlıksız yakalandım bu fotoğrafa:
twitter.com

5. 😂 😂 😂

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6. Chicken translate'ten sonra en iyisi:

6. Chicken translate'ten sonra en iyisi:

7. Gerçekten alışkanlık yapıyor galiba.

7. Gerçekten alışkanlık yapıyor galiba.

8. Alakayı sormayın.😉

8. Alakayı sormayın.😉

9. Haftaya görüşmek üzere.👋

9. Haftaya görüşmek üzere.👋

10. Kaynak 2:

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