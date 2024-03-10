Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Kaynak: https://twitter.com/gormemissay
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitterkullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Baba esprilerinin yeri bambaşka.😂
3. Keşke ben de denk gelseydim.😂
4. Çok hazırlıksız yakalandım bu fotoğrafa:
5. 😂 😂 😂
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6. Chicken translate'ten sonra en iyisi:
7. Gerçekten alışkanlık yapıyor galiba.
8. Alakayı sormayın.😉
9. Haftaya görüşmek üzere.👋
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