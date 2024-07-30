Yunus Günçe Hayvan Hakları Yasasından Sonra Gülerek Poz Veren Ak Partili Vekilleri Çok Sert Eleştirdi
Yunus Günçe Hayvan Hakları Yasasından Sonra Gülerek Poz Veren Ak Partili Vekilleri Çok Sert Eleştirdi
Kamuoyunda 'Katliam yasası' olarak anılan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün sabaha karşı TBMM'den geçerek yasalaştı. Yasanın kabul edilmesine en sert tepkilerden biri de oyuncu ve komedyen Yunus Günçe'den geldi.
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Türkiye gündeminde uzun süredir tartışmalara sebep olan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.
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Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.
Yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Ak Parti milletvekillerinin verdiği bu poz, yasa karşıtları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Yasaya karşı olan komedyen Yunus Günçe ise sosyal medya hesabından oldukça sert bir paylaşım yaptı. Günçe'nin paylaştığı o sözler şöyle:
"Katliam yasasını geçirenlerin çektirdiği toplu fotoğraflar, zafer pozları, kahramanca(!) söylemler, yüzlerdeki gurur..."
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"Sanırsın sanat, kültür her yeri sarmış."
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