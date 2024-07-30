Yunus Günçe Hayvan Hakları Yasasından Sonra Gülerek Poz Veren Ak Partili Vekilleri Çok Sert Eleştirdi

Kamuoyunda 'Katliam yasası' olarak anılan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün sabaha karşı TBMM'den geçerek yasalaştı. Yasanın kabul edilmesine en sert tepkilerden biri de oyuncu ve komedyen Yunus Günçe'den geldi.