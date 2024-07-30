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Yunus Günçe Hayvan Hakları Yasasından Sonra Gülerek Poz Veren Ak Partili Vekilleri Çok Sert Eleştirdi

Yunus Günçe Hayvan Hakları Yasasından Sonra Gülerek Poz Veren Ak Partili Vekilleri Çok Sert Eleştirdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
30.07.2024 - 11:18

Kamuoyunda 'Katliam yasası' olarak anılan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün sabaha karşı TBMM'den geçerek yasalaştı. Yasanın kabul edilmesine en sert tepkilerden biri de oyuncu ve komedyen Yunus Günçe'den geldi.

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Türkiye gündeminde uzun süredir tartışmalara sebep olan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Türkiye gündeminde uzun süredir tartışmalara sebep olan, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı.

Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

Düzenlemeye göre; başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak, yeniden sokaklara salınmayacak.

Yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Ak Parti milletvekillerinin verdiği bu poz, yasa karşıtları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından Ak Parti milletvekillerinin verdiği bu poz, yasa karşıtları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Yasaya karşı olan komedyen Yunus Günçe ise sosyal medya hesabından oldukça sert bir paylaşım yaptı. Günçe'nin paylaştığı o sözler şöyle:

Yasaya karşı olan komedyen Yunus Günçe ise sosyal medya hesabından oldukça sert bir paylaşım yaptı. Günçe'nin paylaştığı o sözler şöyle:

"Katliam yasasını geçirenlerin çektirdiği toplu fotoğraflar, zafer pozları, kahramanca(!) söylemler, yüzlerdeki gurur..."

"Katliam yasasını geçirenlerin çektirdiği toplu fotoğraflar, zafer pozları, kahramanca(!) söylemler, yüzlerdeki gurur..."

'Sanırsın AB'ye girmişiz.

Sanırsın tek bir SMA'lı çocuk kalmamış.

Sanırsın kişi başı gelir 25.000$ olmuş.

Sanırsın tarım uçmuş, hayvancılık coşmuş.

Sanırsın benzin, mazot bedava.

Sanırsın paramız doları, euro'yu dövüyor.

Sanırsın ilk 100'de 10 tane üniversitemiz var.

Sanırsın adalet, ekonomi, sağlık tıkır tıkır işliyor.

Sanırsın özgürlükten, eşitlikten başımız dönmüş.

Sanırsın içeride dışarıda itibarımız zirve yapmış.

Sanırsın teknoloji ve bilişimde lider olmuşuz.'

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"Sanırsın sanat, kültür her yeri sarmış."

"Sanırsın sanat, kültür her yeri sarmış."

'Sanırsın enflasyon kedi olmuş.

Sanırsın sokaklarımız 7/24 güvenli, herkes huzurlu, mutlu, umutlu.

Sanırsın emeklimiz dünya turunda, işçimiz hakkını alıyor, öğrencimiz aç değil açıkta değil.

Sanırsın çayımız, fındığımız, buğdayımız kıymetli.

Sanırsın evlerimiz, madenlerimiz taş gibi.

Sanırsın köprülerden, otobanlardan kafamıza göre geçiyoruz.

Sanırsın doğamız bize minnettar.

Sanırsın öğretmenlerimiz atanmış, sağlıkçılarımız göç etmemiş, kadınlarımız ölmemiş.

Sanırsın tek dertleri memleket sevdası, millet aşkı, iş ahlakı.

Sanırsın bu kararı da kendileri vermiş!'

#YasayıGeriÇek

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