Yükselen Hisselerde Güncel Durum: 9 Ağustos Tarihinde Borsa’daki En Parlak 10 Hisse
Yükselen Hisselerde Güncel Durum: 9 Ağustos Tarihinde Borsa’daki En Parlak 10 Hisse
Borsa dünyasında bugün adeta yıldızlar geçidi yaşandı! 9 Ağustos tarihinde borsada dikkat çeken, yatırımcıların yüzünü güldüren ve günün en parlak performansını sergileyen hisseleri sizin için derledik.
İşte 9 Ağustos’un borsa dünyasında öne çıkan 10 yıldızı!
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1. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)
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2. DCT Trading Foreign Trade İn (DCTTR)
3. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
4. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)
5. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)
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