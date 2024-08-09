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Yükselen Hisselerde Güncel Durum: 9 Ağustos Tarihinde Borsa’daki En Parlak 10 Hisse

etiket Yükselen Hisselerde Güncel Durum: 9 Ağustos Tarihinde Borsa’daki En Parlak 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 18:18

Borsa dünyasında bugün adeta yıldızlar geçidi yaşandı! 9 Ağustos tarihinde borsada dikkat çeken, yatırımcıların yüzünü güldüren ve günün en parlak performansını sergileyen hisseleri sizin için derledik.

İşte 9 Ağustos’un borsa dünyasında öne çıkan 10 yıldızı!

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1. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

1. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH)

Atlantis Yatırım Holding, bu hafta borsada adeta fırtına gibi esti! Hisseleri %10'luk dev bir artış göstererek 102,30 TL seviyesine çıktı. Yatırımcılar için bu inanılmaz bir fırsat sundu ve piyasada büyük bir heyecan yarattı.

2. DCT Trading Foreign Trade İn (DCTTR)

2. DCT Trading Foreign Trade İn (DCTTR)

Ticaretin yükselen yıldızı DCT Trading, bu hafta borsada %10'luk etkileyici bir artışla 24,90 TL seviyesine çıktı. Uluslararası ticaret alanındaki güçlü performansı, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

3. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

3. DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)

DAP Gayrimenkul Geliştirme, borsada yükseliş trendini sürdüren bir diğer güçlü hisse oldu. %9,98'lik artışla 5,07 TL seviyesine yükselen hisse, gayrimenkul sektöründeki gelişmelerin etkisiyle dikkat çekiyor.

4. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

4. Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)

Ersu Meyve ve Gıda, %9,98’lik artışıyla 29,32 TL’ye yükselerek yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

5. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

5. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT)

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası, borsa dünyasında bu hafta adeta zirveye oynadı! %9.97'lik gibi inanılmaz bir artışla 375 TL seviyesine yükselen CMENT, yatırımcıların yüzünü güldürdü.

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6. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

6. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Tasarruf finansman sektöründe adını duyuran Katılımevim, bu hafta %9.97’lik bir yükselişle 51,05 TL’ye ulaştı.

7. Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)

7. Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (USAK)

Uşak Seramik, bu hafta %9,95'lik bir artışla 21 TL seviyesine ulaştı. Seramik sektöründeki bu sağlam yükseliş, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

8. Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA)

8. Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA)

Finansal hizmetler sektörünün önemli oyuncularından Garanti Faktoring, bu hafta %9.95'lik bir yükselişle 24,10 TL’ye çıktı.

9. Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE)

9. Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE)

Batısöke Söke Çimento, %9,9'luk bir yükselişle 52,75 TL’ye ulaştı ve inşaat sektöründe yükselen bir diğer güçlü oyuncu oldu.

10. Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA)

10. Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA)

Gıda sektöründe bir başka büyük kazanç Kuvva Gıda’dan geldi! %9.99'luk bir artışla 46,68 TL seviyesine ulaşan KUVVA, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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