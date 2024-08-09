Yükselen Hisselerde Güncel Durum: 9 Ağustos Tarihinde Borsa’daki En Parlak 10 Hisse

Atlantis Yatırım Holding, bu hafta borsada adeta fırtına gibi esti! Hisseleri %10'luk dev bir artış göstererek 102,30 TL seviyesine çıktı. Yatırımcılar için bu inanılmaz bir fırsat sundu ve piyasada büyük bir heyecan yarattı.