Kıyıya önce iri erkek yengeçler ulaşıyor ve adanın alçak teraslarında yuva kazıyor; yuva için birbirleriyle kavga etmeleri de sık görülüyor. Çiftleşmenin ardından erkekler geri dönüyor, dişiler ise yumurtalar gelişene kadar yaklaşık iki hafta yuvada kalıyor.

Çoğu yıl denizden karaya neredeyse hiç yavru yengeç dönmüyor. Ancak on yılda bir ya da iki kez çok sayıda yavru hayatta kalıyor ve bu, adadaki büyük yengeç nüfusunu korumaya yetiyor.