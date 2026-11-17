Yolları ve Köprüleri Doldurdular: Ada Bir Anda Kırmızıya Büründü
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Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda on milyonlarca kırmızı yengeç, her yıl olduğu gibi ormanlardan denize doğru göçe başladı. 14 ve 15 Kasım'da yollar ve yengeçler için yapılan geçitler kırmızıya büründü.
İşte detaylar...
Göç, yağışlı mevsimin ilk yağmurlarıyla başlıyor.
Ekipler göç için aylar öncesinden hazırlık yapıyor.
Göçün zamanlamasını Ay belirliyor.
Bir dişi yengeç 100 bine kadar yumurta taşıyabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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