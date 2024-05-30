Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerine Çıktı: Yoksulun Enflasyonu Yüzde 83!
Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerine Çıktı: Yoksulun Enflasyonu Yüzde 83!
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Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi.
Türk-İş hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Mayıs 2024 itibariyle şu şekilde oldu:
Sütün fiyatı sabit kaldı. Yoğurt ve peynir ürünlerinde artış gözlemlendi.
Dana eti ve balık fiyatlarında bu ay değişiklik görülmedi.
Yaz mevsiminin giderek etkisini göstermesiyle birlikte yaz meyvelerinin pazar tezgâhlarında çeşitliliği arttı.
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Ankara da ekmeğe gelen %25 zamla beraber 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.
Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta; 1 litre ayçiçek yağının geçen ay ortalama fiyatı 56,55 TL iken bu ay %6.71 lik bir artış gerçekleşerek fiyatı 60,62 TL’ ye ulaştı.
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