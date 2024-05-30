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Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerine Çıktı: Yoksulun Enflasyonu Yüzde 83!

Yoksulluk Sınırı 60 Bin Liranın Üzerine Çıktı: Yoksulun Enflasyonu Yüzde 83!

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Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 12:26

Türk-İş mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Çalışmaya göre, gıda fiyatları aylık yüzde 7,02 (Önceki ay yüzde 5,55), yıllık yüzde 83,06 (Önceki yüzde 74,88) artmıştı.

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Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi.

Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 18.969,22 TL’ye yükselirken, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı da 61.788,99 TL’ye yükseldi.

Türk-İş hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Mayıs 2024 itibariyle şu şekilde oldu:

Türk-İş hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan çarşı-pazar-market dolaşılarak derlenen gıda ürünleri fiyatlardaki değişim, harcama gruplarına göre Mayıs 2024 itibariyle şu şekilde oldu:

Sütün fiyatı sabit kaldı. Yoğurt ve peynir ürünlerinde artış gözlemlendi.

Sütün fiyatı sabit kaldı. Yoğurt ve peynir ürünlerinde artış gözlemlendi.

Geçen ay 1 kilogram yoğurt fiyatı ortalama 54,36 TL iken bu ay %10.28 artışla 60.59 TL oldu. Peynir ise geçen ay 1 kilogram fiyatı 246,65 TL iken bu ay %4.42 artışla 258,06 TL olmuştur.

Dana eti ve balık fiyatlarında bu ay değişiklik görülmedi.

Dana eti ve balık fiyatlarında bu ay değişiklik görülmedi.

Hesaplamada -her zaman olduğu gibi- yaygın satılan balıklar esas alındı. Kuzu etinde %3.76 artış yaşandı ve kg fiyatı 762,41 TL’ye ulaşmış oldu. Geçen ay ihracatta yaşanan olumsuzluklar nedeniyle fiyatı gerileyen yumurtanın bu ay adet başına fiyatı 3,58 TL oldu. Tavuk kilogram fiyatlarında değişim olmadığı gözlemlendi.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimek fiyatları değişmedi. Kırmızı mercimekte ise geçen aya göre %5.73 artış oldu.

Yaz mevsiminin giderek etkisini göstermesiyle birlikte yaz meyvelerinin pazar tezgâhlarında çeşitliliği arttı.

Yaz mevsiminin giderek etkisini göstermesiyle birlikte yaz meyvelerinin pazar tezgâhlarında çeşitliliği arttı.

Bu nedenle bu ay meyve fiyatlarında %21’lik bir artış gözlemlendi. 

Sebze fiyatlarında ise %12.03 lük bir artış görüldü. 

Ortalama sebze (ana yemekleri tamamlayan maydanoz, kıvırcık vb. salata yeşillikleri dâhil değil) kg fiyatı 33,21 TL, ortalama meyve kg fiyatı 56,53 TL oldu.

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Ankara da ekmeğe gelen %25 zamla beraber 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.

Ankara da ekmeğe gelen %25 zamla beraber 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.

Hesaplamada ekmek fiyatı standart ürün temel alınmaya devam edildi. Tahıl ürünlerinde ise yine artış görüldü. Geçen aya göre pirinçte %5.50, unda %6.03, makarnada %3.41 ve irmikte %3.75 oranında artış görüldü. Bulgur fiyatlarında değişim olmadı.

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta; 1 litre ayçiçek yağının geçen ay ortalama fiyatı 56,55 TL iken bu ay %6.71 lik bir artış gerçekleşerek fiyatı 60,62 TL’ ye ulaştı.

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta; 1 litre ayçiçek yağının geçen ay ortalama fiyatı 56,55 TL iken bu ay %6.71 lik bir artış gerçekleşerek fiyatı 60,62 TL’ ye ulaştı.

Zeytinyağı fiyatları geçen aya göre sabit kaldı. Tereyağı fiyatları %3.02 artışla kilogram fiyatı 467,93 TL oldu. Margarin fiyatlarında %6.22 oranında artış gözlemlendi kilogram fiyatı 103,31 TL oldu. Geçen ay ortalama 267 TL olan siyah zeytin bu ay 276 TL’den marketlerdeki yerini alırken, bu ay fiyatı düşen nadir ürünlerden olan yeşil zeytin geçen ay ortalama 220 TL iken bu ay %4.66'lık düşüşle 210 TL den marketlerdeki yerini aldı. Yağlı tohum fiyatları sabit kaldı.

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