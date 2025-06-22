YKS Sınavı Sonrası Beynini Resetlemek İsteyenlere Stres Attıracak 10 Film Önerisi
YKS maratonu sonunda sona erdi! Binlerce genç aylarca hazırlık yaptı, emek verdi ve şimdi sınav stresini geride bırakmanın tam zamanı. Peki, bu yoğun dönemden sonra nasıl rahatlayabilir, kafanı dağıtabilir ve enerjini yenileyebilirsin? En iyi yol, hem eğlendiren hem de moral veren filmler izlemek! Senin için YKS sonrası stresini hafifletecek, keyifli ve motivasyon dolu 10 film önerisi hazırladık.
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1. Yes Man (2008)
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2. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
3. Me Before You (2016)
4. Zootopia (2016)
5. The Intern (2015)
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6. Ferris Bueller’s Day Off (1986)
7. Paddington (2014)
8. Julie & Julia (2009)
9. Little Miss Sunshine (2006)
10. Chef (2014)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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