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YKS Sınavı Sonrası Beynini Resetlemek İsteyenlere Stres Attıracak 10 Film Önerisi

YKS Sınavı Sonrası Beynini Resetlemek İsteyenlere Stres Attıracak 10 Film Önerisi

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.06.2025 - 08:05

YKS maratonu sonunda sona erdi! Binlerce genç aylarca hazırlık yaptı, emek verdi ve şimdi sınav stresini geride bırakmanın tam zamanı. Peki, bu yoğun dönemden sonra nasıl rahatlayabilir, kafanı dağıtabilir ve enerjini yenileyebilirsin? En iyi yol, hem eğlendiren hem de moral veren filmler izlemek! Senin için YKS sonrası stresini hafifletecek, keyifli ve motivasyon dolu 10 film önerisi hazırladık.

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1. Yes Man (2008)

1. Yes Man (2008)

Özet: Carl, hayata tamamen olumsuz yaklaşan ve her şeye “hayır” diyen bir adamdır. Ancak katıldığı bir seminerde, hayatında radikal bir değişiklik yaparak her teklife “evet” demeye karar verir. Bu karar hayatına heyecan, romantizm ve eğlenceyi getirir ama bazı durumlar düşündüğü kadar kolay ilerlemez. Hayatın sürprizlerine kapı açmak için ilham verici bir komedi.

Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper

Yönetmen: Peyton Reed

2. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

2. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Özet: Sıradan bir dergi çalışanı olan Walter Mitty, sıkıcı hayatına renk katmak için hayallerine dalar. Ancak kaybolan bir negatifin peşine düşmesi, onu hayal bile edemeyeceği gerçek bir maceraya sürükler. Grönland'dan Himalayalara uzanan bu yolculuk, kendini bulma hikâyesine dönüşür. Görsel olarak büyüleyici, ruhu dinlendiren bir film.

Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn

Yönetmen: Ben Stiller

3. Me Before You (2016)

3. Me Before You (2016)

Özet: Genç ve enerjik Lou, geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkûm olan zengin ve huysuz Will’in bakıcısı olur. Başlarda birbirlerinden hoşlanmasalar da zamanla aralarında güçlü bir bağ oluşur. Hayatın ne kadar değerli olduğunu ve sevginin dönüştürücü gücünü gösteren duygusal bir hikâye. Ağlamak isteyen ama aynı zamanda umutla dolmak isteyenler için birebir.

Oyuncular: Emilia Clarke, Sam Claflin

Yönetmen: Thea Sharrock

4. Zootopia (2016)

4. Zootopia (2016)

Özet: Tavşan Judy Hopps, Zootopia’nın ilk polis tavşanı olarak işe başlar. Ciddiye alınmayan Judy, kendini kanıtlamak için tilki Nick ile birlikte bir kayıp vakasını çözmeye çalışır. Film, eğlenceli yapısının altında güçlü sosyal mesajlar da barındırır. Renkli dünyasıyla animasyon severlere ve yetişkinlere de hitap ediyor.

Seslendirme Kadrosu: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman

Yönetmen: Byron Howard, Rich Moore

5. The Intern (2015)

5. The Intern (2015)

Özet: 70 yaşındaki dul Ben Whittaker, gençlerin çalıştığı bir e-ticaret şirketinde stajyer olur. Şirketin kurucusu Jules ile başta kuşak çatışması yaşasalar da zamanla aralarında samimi bir bağ oluşur. Film, yeni ve eski neslin birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu gösteriyor. Neşeli, huzur veren bir izlenim bırakıyor.

Oyuncular: Robert De Niro, Anne Hathaway

Yönetmen: Nancy Meyers

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6. Ferris Bueller’s Day Off (1986)

6. Ferris Bueller’s Day Off (1986)

Özet: Ferris, okuldan kaçıp arkadaşlarıyla birlikte Chicago’da unutulmaz bir gün geçirmeye karar verir. Ancak bu “tatil günü” hem komik hem de öğretici olaylarla doludur. Gençlik enerjisiyle dolu bu klasik, sınav stresi sonrası eğlence arayanlar için birebir. Zamanının ruhunu hala taşıyan keyifli bir komedi.

Oyuncular: Matthew Broderick, Alan Ruck

Yönetmen: John Hughes

7. Paddington (2014)

7. Paddington (2014)

Özet: Peru ormanlarından Londra’ya gelen sevimli ayıcık Paddington, Brown ailesi tarafından evlat edinilir. Şehirdeki yaşamı öğrenmeye çalışan Paddington, tatlı kazalarla çevresindekilerin hayatını değiştirir. Sıcacık hikayesi ve mizahı ile çocuklar kadar yetişkinleri de etkileyen bir yapım. Neşeli, pozitif ve dinlendirici.

Oyuncular: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Ben Whishaw (ses)

Yönetmen: Paul King

8. Julie & Julia (2009)

8. Julie & Julia (2009)

Özet: Gerçek bir hikâyeye dayanan film, iki farklı dönemde yaşayan iki kadının yemek tutkusu üzerinden birbirine bağlanmasını anlatır. Julie, Julia Child’ın yemek kitabını baştan sona yapıp her tarif hakkında blog yazar. Hayal kırıklıkları, cesaret ve lezzet dolu bu hikâye aynı zamanda kendini bulmakla da ilgili. Yemek severler ve yeni bir uğraş arayanlar için ilham kaynağı.

Oyuncular: Meryl Streep, Amy Adams

Yönetmen: Nora Ephron

9. Little Miss Sunshine (2006)

9. Little Miss Sunshine (2006)

Özet: Küçük Olive, güzellik yarışmasına katılmak ister ve tüm ailesiyle birlikte yola koyulurlar. Bu yolculuk hem fiziksel hem de duygusal bir sınav haline gelir. Her bireyin eksikleriyle ve tuhaflıklarıyla sevgiye layık olduğunu gösteren bu film hem güldürür hem düşündürür. Bağımsız sinemanın sevilen örneklerinden biri.

Oyuncular: Steve Carell, Toni Collette, Abigail Breslin

Yönetmen: Jonathan Dayton, Valerie Faris

10. Chef (2014)

10. Chef (2014)

Özet: Ünlü bir şef, sosyal medyada yaşadığı bir kriz sonrası işini kaybeder ve oğlu ve arkadaşıyla birlikte bir yemek kamyonuyla Amerika turuna çıkar. Bu yolculuk, hem mutfağa hem hayata olan tutkuyu yeniden keşfetmesini sağlar. Müzikleri, yemek sahneleri ve enerjisiyle izleyeni büyüler. Moral ve motivasyon arayanlar için birebir.

Oyuncular: Jon Favreau, Sofia Vergara, Scarlett Johansson

Yönetmen: Jon Favreau

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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