YKS Sınavı Sonrası Beynini Resetlemek İsteyenlere Stres Attıracak 10 Film Önerisi

Özet: Carl, hayata tamamen olumsuz yaklaşan ve her şeye “hayır” diyen bir adamdır. Ancak katıldığı bir seminerde, hayatında radikal bir değişiklik yaparak her teklife “evet” demeye karar verir. Bu karar hayatına heyecan, romantizm ve eğlenceyi getirir ama bazı durumlar düşündüğü kadar kolay ilerlemez. Hayatın sürprizlerine kapı açmak için ilham verici bir komedi.

Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper

Yönetmen: Peyton Reed