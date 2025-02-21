Yine Yarasalar, Yine Aynı Kabus! Çin’de, İnsanlara Bulaşabilen Yeni Bir Koronavirüs Keşfedildi

Çin'in önde gelen bilim adamları, COVID19'un tetikleyicisi olan SARSCoV2'ye benzer özellikler taşıyan ve insanlara bulaşma potansiyeli bulunan yeni bir yarasa koronavirüsü tespit etti. Bu kritik araştırmanın başında, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görev yapan ve 'yarasa kadın' lakabıyla tanınan virolog Shi Zhengli bulunuyor.

Yeni keşfedilen HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor.