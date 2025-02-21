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Yine Yarasalar, Yine Aynı Kabus! Çin’de, İnsanlara Bulaşabilen Yeni Bir Koronavirüs Keşfedildi

Yine Yarasalar, Yine Aynı Kabus! Çin’de, İnsanlara Bulaşabilen Yeni Bir Koronavirüs Keşfedildi

Koronavirüs Covid-19
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.02.2025 - 12:47

Çin'in önde gelen bilim adamları, COVID19'un tetikleyicisi olan SARSCoV2'ye benzer özellikler taşıyan ve insanlara bulaşma potansiyeli bulunan yeni bir yarasa koronavirüsü tespit etti. Bu kritik araştırmanın başında, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görev yapan ve 'yarasa kadın' lakabıyla tanınan virolog Shi Zhengli bulunuyor. 

Yeni keşfedilen HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/...
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Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, Shi ve ekibi, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs tespit ettiklerini duyurdu.

Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, Shi ve ekibi, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs tespit ettiklerini duyurdu.

Araştırmaya göre, “HKU5-CoV-2” adı verilen bu yeni virüs, SARS-CoV-2 ile aynı ACE2 reseptörünü kullanarak insan hücrelerine bağlanabiliyor.

Bilim insanları, bu virüsün hayvanlardan insanlara doğrudan veya ara konaklar aracılığıyla bulaşma riskinin “yüksek” olduğunu belirtti.

Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, yarasalarda bulunan bu yeni virüsün zoonotik risk taşıdığını ortaya koydu.

Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, yarasalarda bulunan bu yeni virüsün zoonotik risk taşıdığını ortaya koydu.

COVID-19’un kökenine dair tartışmalar sürerken, Shi ve bazı bilim insanları virüsün doğal yollarla yayıldığını savunuyor.

Ancak bugüne kadar bu teoriye dair kesin bir kanıt bulunmuş değil.

Öte yandan, yeni keşfedilen HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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