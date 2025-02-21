Yine Yarasalar, Yine Aynı Kabus! Çin’de, İnsanlara Bulaşabilen Yeni Bir Koronavirüs Keşfedildi
Yine Yarasalar, Yine Aynı Kabus! Çin’de, İnsanlara Bulaşabilen Yeni Bir Koronavirüs Keşfedildi
Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/dunya/...
Çin'in önde gelen bilim adamları, COVID19'un tetikleyicisi olan SARSCoV2'ye benzer özellikler taşıyan ve insanlara bulaşma potansiyeli bulunan yeni bir yarasa koronavirüsü tespit etti. Bu kritik araştırmanın başında, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görev yapan ve 'yarasa kadın' lakabıyla tanınan virolog Shi Zhengli bulunuyor.
Yeni keşfedilen HKU5-CoV-2 virüsünün insanlara uyum sağlama potansiyelinin önceki varyantlara göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
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Cell dergisinde yayımlanan çalışmada, Shi ve ekibi, HKU5 koronavirüsü ile ilişkili yeni bir virüs tespit ettiklerini duyurdu.
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Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, yarasalarda bulunan bu yeni virüsün zoonotik risk taşıdığını ortaya koydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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