Yine Sınıfta Kaldık: Diğer Ülkeler Türkiye'ye Kıyasla Deprem İçin Hangi Önlemleri Aldı?

Türkiye olarak depremlerle sarsılmaya alışkınız ama her deprem sonrası aynı soruyu sormaktan kendimizi alamıyoruz: 'Neden hala hazırlıklı değiliz?' Dünyanın farklı köşelerinde ise durum bambaşka. Japonya’dan Şili’ye, Yeni Zelanda’dan diğer deprem kuşağındaki ülkelere kadar birçok yerde deprem, hazırlıkla kontrol altına alınan bir gerçek.

Gelin, o ülkelere ve aldığı önlemlere bakalım.

Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3