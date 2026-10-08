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Yılmaz Erdoğan Kaybettiği Dostlarını Andı: Sırrı Süreyya Önder Hakkında Duygusal Sözler!

Yılmaz Erdoğan Kaybettiği Dostlarını Andı: Sırrı Süreyya Önder Hakkında Duygusal Sözler!

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
08.10.2026 - 14:01
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Yılmaz Erdoğan, kaybettiği dostlarına duyduğu özlemi anlattı. Adem Metan’ın YouTube programına konuk olan sanatçı, Gürdal Tosun, Erdal Tosun ve Sırrı Süreyya Önder’i andı. Özellikle Önder’in kaybının hayatındaki en büyük yıkımlardan biri olduğunu söyledi. 

Kaynak: Adem Metan/ YouTube

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Yılmaz Erdoğan, yıllardır hem yazdığı hikâyelerle hem de hayat verdiği karakterlerle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yılmaz Erdoğan, yıllardır hem yazdığı hikâyelerle hem de hayat verdiği karakterlerle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Bazılarımız için hâlâ Mükremin Çıtır! Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı karakterle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Demet Akbağ’la birlikte ekran karşısına geçtiği yapım; mahalle hayatı, aile ilişkileri ve kendine özgü karakterleriyle televizyonun unutulmaz işleri arasına girdi. Erdoğan’ın oyunculuğuyla yazarlığını bir araya getiren bu dönem, sonraki projelerinin de önemli bir başlangıcı oldu. 

Tiyatrodan televizyona uzanan yolculuğunu sinemada da sürdüren Erdoğan, Vizontele ve Organize İşler gibi yapımlarda hem kamera önünde hem de arkasında yer aldı. 

Necati Akpınar’la birlikte kurduğu Beşiktaş Kültür Merkezi de bu yolculuğun önemli duraklarından biri oldu. Erdoğan’ın kariyeri boyunca aynı sahneyi ve setleri paylaştığı pek çok isim, izleyicinin hafızasında bu yapımlarla yer edindi.

Son olarak Adem Metan’ın YouTube programına konuk olan sanatçı, bu kez projelerinden ziyade hayatında eksikliğini hissettiği insanlardan bahsetti. Kaybettiği dostlarını anlatırken özellikle Sırrı Süreyya Önder’in kendisi için taşıdığı anlam üzerinde durdu.

Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in kaybının ardından konuştu.

Erdoğan, röportajda Gürdal Tosun, Erdal Tosun ve Sırrı Süreyya Önder’e duyduğu özlemi dile getirdi. Önder’in ölümünü ise yaşadığı en büyük kayıplardan biri olarak tarif etti.

Onun yalnızca yakınları için değil, ülke ve dünya için de gerekli bir insan olduğunu söyleyen Erdoğan, “En gerekli olduğu günlerde gitmesinin ilahi bir anlamı olmalı” ifadelerini kullandı. 

“Onun bünyesinde toplanan bilgi, bu ülkede bir kütüphanede bile yoktur.” diyen Erdoğan, Önder’in farklı düşünce dünyalarını bir araya getirebilmesine dikkat çekti. Erdoğan, zorlandıkları zamanlarda birbirlerini aradıklarını; içinden çıkamadığı bir mesele olduğunda Önder’e danıştığını söyledi.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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