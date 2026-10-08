Yılmaz Erdoğan Kaybettiği Dostlarını Andı: Sırrı Süreyya Önder Hakkında Duygusal Sözler!

Bazılarımız için hâlâ Mükremin Çıtır! Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazdığı Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı karakterle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Demet Akbağ’la birlikte ekran karşısına geçtiği yapım; mahalle hayatı, aile ilişkileri ve kendine özgü karakterleriyle televizyonun unutulmaz işleri arasına girdi. Erdoğan’ın oyunculuğuyla yazarlığını bir araya getiren bu dönem, sonraki projelerinin de önemli bir başlangıcı oldu.

Tiyatrodan televizyona uzanan yolculuğunu sinemada da sürdüren Erdoğan, Vizontele ve Organize İşler gibi yapımlarda hem kamera önünde hem de arkasında yer aldı.

Necati Akpınar’la birlikte kurduğu Beşiktaş Kültür Merkezi de bu yolculuğun önemli duraklarından biri oldu. Erdoğan’ın kariyeri boyunca aynı sahneyi ve setleri paylaştığı pek çok isim, izleyicinin hafızasında bu yapımlarla yer edindi.

Son olarak Adem Metan’ın YouTube programına konuk olan sanatçı, bu kez projelerinden ziyade hayatında eksikliğini hissettiği insanlardan bahsetti. Kaybettiği dostlarını anlatırken özellikle Sırrı Süreyya Önder’in kendisi için taşıdığı anlam üzerinde durdu.