Yılmaz Erdoğan Kaybettiği Dostlarını Andı: Sırrı Süreyya Önder Hakkında Duygusal Sözler!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yılmaz Erdoğan, kaybettiği dostlarına duyduğu özlemi anlattı. Adem Metan’ın YouTube programına konuk olan sanatçı, Gürdal Tosun, Erdal Tosun ve Sırrı Süreyya Önder’i andı. Özellikle Önder’in kaybının hayatındaki en büyük yıkımlardan biri olduğunu söyledi.
Kaynak: Adem Metan/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan, yıllardır hem yazdığı hikâyelerle hem de hayat verdiği karakterlerle izleyicinin karşısına çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in kaybının ardından konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın