Yıllar Önce Meme Kanserini Yenen Canan Ergüder Hastalığın Tekrar Etmesinden Korktuğunu İtiraf Etti!

Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Ergüder, bir gün sette aldığı bir haberle hayatının en zor dönemeçlerinden birine girmiş ve kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu herkeslerden saklama kararı almıştı.

Dizi çekimleri devam ederken, saçlarını kaybedeceği zamanı tahmin ederek, o zamana kadar çalışmak istediğini yapımcılara söyleyen isim bu zorlu süreci atlattıktan sonra ekranlara 'Oğlum' dizisiyle, yaklaşık bir yıl sonra geri dönmüştü.