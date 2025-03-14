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Yıllar Önce Meme Kanserini Yenen Canan Ergüder Hastalığın Tekrar Etmesinden Korktuğunu İtiraf Etti!

Yıllar Önce Meme Kanserini Yenen Canan Ergüder Hastalığın Tekrar Etmesinden Korktuğunu İtiraf Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2025 - 23:17

2021 yılında meme kanseri teşhisi aldıktan sonra tedavi sürecine giren Canan Ergüder o dönem yaşadıkları hakkında konuştu. Bu süreci, setlerde çalışmaya devam ederken geçiren Ergüder, hem fiziksel hem de duygusal açıdan büyük bir mücadele vermişti. 

Tedavi süreci boyunca büyük destek gördüğü ailesi ve set arkadaşlarıyla güçlü kalmayı başaran Ergüder, şimdilerde her kontrolde yaşadığı stresi anlattı. Gelin, detaylara birlikte bakalım...

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Behzat Ç. gibi unutulmaz yapımlarda rol aldıktan sonra Menajerimi Ara dizisinde izleyicilerle buluşan Canan Ergüder'in hayatı tam o dönemde beklenmedik bir şekilde değişti.

Behzat Ç. gibi unutulmaz yapımlarda rol aldıktan sonra Menajerimi Ara dizisinde izleyicilerle buluşan Canan Ergüder'in hayatı tam o dönemde beklenmedik bir şekilde değişti.

Son olarak Aile dizisinde izlediğimiz Ergüder, bir gün sette aldığı bir haberle hayatının en zor dönemeçlerinden birine girmiş ve kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu herkeslerden saklama kararı almıştı.

Dizi çekimleri devam ederken, saçlarını kaybedeceği zamanı tahmin ederek, o zamana kadar çalışmak istediğini yapımcılara söyleyen isim bu zorlu süreci atlattıktan sonra ekranlara 'Oğlum' dizisiyle, yaklaşık bir yıl sonra geri dönmüştü.

Hayatının o dönemiyle ilgili daha önce açıklamalarda bulunan isim birçok kişiye umut olmuş, o dönem oğlu ve eşi Kenan Ece'nin kendisine olan desteğinden bahsetmişti.

Hayatının o dönemiyle ilgili daha önce açıklamalarda bulunan isim birçok kişiye umut olmuş, o dönem oğlu ve eşi Kenan Ece'nin kendisine olan desteğinden bahsetmişti.

'Saçlarımı kaybettiğimde, hayatımın bir parçasını kaybetmiş gibi hissettim, ama güçlü kalmam gerektiğini biliyordum. En çok da dört yaşındaki oğlum için güçlü kalmak istedim. Eşim Kenan da bana her konuda destek oldu.' şeklinde konuşan isim Görkem İldaş'ın YouTube programına konuk oldu.

'Hayatımın en büyük haberlerinden biri kanserdi ve ben bu haberi 80 kişinin önünde aldım. O 80 kişi bir olup beni ayakta tuttu. Müthiş destek oldular. Ve o setten 6 hafta boyunca gık bile çıkmadı, haber yayılmadı' diyen oyuncu hastalığı öğrendiği anı anlattı.

Şimdilerde sağlığına kavuşan ve birçok konuda kendisine dikkat eden isim 6 ayda bir devam eden kontrollerin kendisinde oluşturduğu kaygıdan bahsetti.

Şimdilerde sağlığına kavuşan ve birçok konuda kendisine dikkat eden isim 6 ayda bir devam eden kontrollerin kendisinde oluşturduğu kaygıdan bahsetti.

'Üstüme çok yük alabilen biriyim, ancak artık kendim için daha fazla şey yapmaya çalışıyorum. Spor yapmak zorundayım. Tedavi sürecinde menopoza girmek zorunda kaldım. Bu durumla baş etmek zormuş. Zaman zaman hatırlayamama yaşıyorum, beynimde sis var gibi hissediyorum. Bu yüzden vücudumu zinde tutmak için ekstra efor harcamam gerekiyor. İpin ucunu bıraktığım an gerileme başlıyor' ifadelerinin ardından ' 'Yendin, bitti' diyenlere kıl oluyorum 6 ayda bir kontrol var, 6 ayda bir panik atak geçiyorum' diyerek korkusundan bahsetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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