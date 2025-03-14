Yıllar Önce Meme Kanserini Yenen Canan Ergüder Hastalığın Tekrar Etmesinden Korktuğunu İtiraf Etti!
Yıllar Önce Meme Kanserini Yenen Canan Ergüder Hastalığın Tekrar Etmesinden Korktuğunu İtiraf Etti!
2021 yılında meme kanseri teşhisi aldıktan sonra tedavi sürecine giren Canan Ergüder o dönem yaşadıkları hakkında konuştu. Bu süreci, setlerde çalışmaya devam ederken geçiren Ergüder, hem fiziksel hem de duygusal açıdan büyük bir mücadele vermişti.
Tedavi süreci boyunca büyük destek gördüğü ailesi ve set arkadaşlarıyla güçlü kalmayı başaran Ergüder, şimdilerde her kontrolde yaşadığı stresi anlattı. Gelin, detaylara birlikte bakalım...
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Behzat Ç. gibi unutulmaz yapımlarda rol aldıktan sonra Menajerimi Ara dizisinde izleyicilerle buluşan Canan Ergüder'in hayatı tam o dönemde beklenmedik bir şekilde değişti.
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Hayatının o dönemiyle ilgili daha önce açıklamalarda bulunan isim birçok kişiye umut olmuş, o dönem oğlu ve eşi Kenan Ece'nin kendisine olan desteğinden bahsetmişti.
Şimdilerde sağlığına kavuşan ve birçok konuda kendisine dikkat eden isim 6 ayda bir devam eden kontrollerin kendisinde oluşturduğu kaygıdan bahsetti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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