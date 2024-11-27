Yılın Kelimesi Seçildi: Avustralya'nın Birinci Seçtiği 'Enshittification' Hepinize Tanıdık Gelecek

Kelime kökeninin atfedildiği teknoloji yazarı Cory Doctorow, bu bozulmayı üç aşamada açıklıyor;

'Platformlar önce kullanıcılarına iyi davranıyor; sonra ticari müşterileri için işleri daha iyi hale getirmek için kullanıcılarını istismar ediyor; son olarak da kendileri için tüm değeri geri almak için bu ticari müşterileri istismar ediyorlar. Bu sinir bozucu. Moral bozucu. Hatta dehşet verici.'