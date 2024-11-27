Yılın Kelimesi Seçildi: Avustralya'nın Birinci Seçtiği 'Enshittification' Hepinize Tanıdık Gelecek
Yılın Kelimesi Seçildi: Avustralya'nın Birinci Seçtiği 'Enshittification' Hepinize Tanıdık Gelecek
Her yıl sonu yaklaştığında, o yıla damgasını vuran kelime, yılın kelimesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar Collins Sözlüğü, Cambridge Sözlüğü 2024 yılının kelimelerini belirlemişti. Şimdi de sıra Avustralya'daki Macquarie Sözlüğü'ne geldi. Macquarie Sözlüğü 'Enshittification'ı yılın kelimesi olarak seçti.
Peki hepimize tanıdık gelen bu sözcük, ne anlama geliyor?
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2024 yılını bitirmemize sayılı zaman kaldı. Haliyle sözlükler de yılın kelimesini seçmek için harekete geçti.
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Euronews'in aktardığına göre, Collins ve Cambridge sözlüklerinin ardından son olarak Avustralya İngilizcesi konusunda standart referans olarak kabul edilen Macquarie Sözlüğü, yılın kelimesini seçti.
Avustralya'da yılın kelimesi "enshittification" oldu. Bu tabir aslında hepimizin sosyal medyada aşina olduğu bir kelime.
Macquarie Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini "Halk dilinde bir hizmetin veya ürünün, özellikle çevrimiçi bir platformda sunulan hizmetin kalitesinin düşmesi ve kâr arayışının bir sonucu olarak kademeli olarak bozulması." diyerek açıklıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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