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Yılın Kelimesi Seçildi: Avustralya'nın Birinci Seçtiği 'Enshittification' Hepinize Tanıdık Gelecek

Yılın Kelimesi Seçildi: Avustralya'nın Birinci Seçtiği 'Enshittification' Hepinize Tanıdık Gelecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 11:49

Her yıl sonu yaklaştığında, o yıla damgasını vuran kelime, yılın kelimesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar Collins Sözlüğü, Cambridge Sözlüğü 2024 yılının kelimelerini belirlemişti. Şimdi de sıra Avustralya'daki Macquarie Sözlüğü'ne geldi. Macquarie Sözlüğü 'Enshittification'ı yılın kelimesi olarak seçti. 

Peki hepimize tanıdık gelen bu sözcük, ne anlama geliyor?

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2024 yılını bitirmemize sayılı zaman kaldı. Haliyle sözlükler de yılın kelimesini seçmek için harekete geçti.

2024 yılını bitirmemize sayılı zaman kaldı. Haliyle sözlükler de yılın kelimesini seçmek için harekete geçti.

Her yıl, o seneye damgasını vuran kelimeler, ülkelerin resmi sözlükleri tarafından seçiliyor. Bu sayede bizler de o yılı nasıl geçirdiğimizi tek bir kelime sayesinde anlayabiliyoruz!

Euronews'in aktardığına göre, Collins ve Cambridge sözlüklerinin ardından son olarak Avustralya İngilizcesi konusunda standart referans olarak kabul edilen Macquarie Sözlüğü, yılın kelimesini seçti.

Euronews'in aktardığına göre, Collins ve Cambridge sözlüklerinin ardından son olarak Avustralya İngilizcesi konusunda standart referans olarak kabul edilen Macquarie Sözlüğü, yılın kelimesini seçti.

Avustralya'da yılın kelimesi "enshittification" oldu. Bu tabir aslında hepimizin sosyal medyada aşina olduğu bir kelime.

Avustralya'da yılın kelimesi "enshittification" oldu. Bu tabir aslında hepimizin sosyal medyada aşina olduğu bir kelime.

Enshittification, özellikle sosyal medya uygulamalarının kullanıcıları kendine çekmek için başta cazip fırsatlar sunması fakat zamanla sundukları deneyimi düşürmesi anlamına geliyor.

Macquarie Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini "Halk dilinde bir hizmetin veya ürünün, özellikle çevrimiçi bir platformda sunulan hizmetin kalitesinin düşmesi ve kâr arayışının bir sonucu olarak kademeli olarak bozulması." diyerek açıklıyor.

Macquarie Sözlüğü, 2024 yılının kelimesini "Halk dilinde bir hizmetin veya ürünün, özellikle çevrimiçi bir platformda sunulan hizmetin kalitesinin düşmesi ve kâr arayışının bir sonucu olarak kademeli olarak bozulması." diyerek açıklıyor.

Kelime kökeninin atfedildiği teknoloji yazarı Cory Doctorow, bu bozulmayı üç aşamada açıklıyor;

'Platformlar önce kullanıcılarına iyi davranıyor; sonra ticari müşterileri için işleri daha iyi hale getirmek için kullanıcılarını istismar ediyor; son olarak da kendileri için tüm değeri geri almak için bu ticari müşterileri istismar ediyorlar. Bu sinir bozucu. Moral bozucu. Hatta dehşet verici.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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