Yıldönümüne Önem Veren Çiftler Bu Günü Tercih Etmedi: Nikah Salonlarında "29 Şubat" Sessizliği
Yıldönümüne Önem Veren Çiftler Bu Günü Tercih Etmedi: Nikah Salonlarında "29 Şubat" Sessizliği
Takvimlerin 4 yılda bir denk geldiği 29 Şubat, İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin pek de tercih etmediği bir gün oldu. Kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı.
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Sevgililer Günü veya sembolik tarihlerde nikah başvuruları sayısı artarken her dört senede bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi, diğer günlere oranla oldukça düşük kaldı.
İstanbul'un 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kalırken kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturdu.
Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulundu.
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Dört yılda bir kutlanmasını kabul edecek kadın olduğunu düşünmüyorum 😅😅
Aman aman nedime sen 28 şubat'ta evleniver.