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Yıldönümüne Önem Veren Çiftler Bu Günü Tercih Etmedi: Nikah Salonlarında "29 Şubat" Sessizliği

Yıldönümüne Önem Veren Çiftler Bu Günü Tercih Etmedi: Nikah Salonlarında "29 Şubat" Sessizliği

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.02.2024 - 17:34

Takvimlerin 4 yılda bir denk geldiği 29 Şubat, İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin pek de tercih etmediği bir gün oldu. Kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı.

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Sevgililer Günü veya sembolik tarihlerde nikah başvuruları sayısı artarken her dört senede bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi, diğer günlere oranla oldukça düşük kaldı.

Sevgililer Günü veya sembolik tarihlerde nikah başvuruları sayısı artarken her dört senede bir kez denk gelen ve "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi, diğer günlere oranla oldukça düşük kaldı.

Evlilik yıldönümü kutlamalarına önem veren çiftler, bu günü tercih etmedi.

İstanbul'un 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kalırken kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturdu.

İstanbul'un 12 ilçesinin evlendirme dairesi boş kalırken kalan 27 ilçede sadece 168 çift nikah masasına oturdu.

AA'nın evlenme dairelerinden edindiği bilgiye göre, kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de 29 Şubat'ta kimse dünya evine girmedi.

Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulundu.

Avcılar ve Kadıköy'de de yalnızca birer çift evlenme başvurusunda bulundu.

Rekor nikahları ise Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıyıldı. Zeytinburnu'nda 14 çift, Esenyurt'ta ise 20 çift nikah masasına oturdu.

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ömer

Dört yılda bir kutlanmasını kabul edecek kadın olduğunu düşünmüyorum 😅😅

kutup

Aman aman nedime sen 28 şubat'ta evleniver.