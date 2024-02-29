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Bursa'nın O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat! 21 Gün Aralıklarla Su Kesintisi Yaşanacak

Bursa'nın O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat! 21 Gün Aralıklarla Su Kesintisi Yaşanacak

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.02.2024 - 16:53

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Yıldırım ilçesine 21 gün boyunca aralıklarla su verilemeyeceğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan resmi açıklamada çalışmanın olacağı noktalar ifade edildi.

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BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldırım'da su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldırım'da su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, 21 gün sürecek çalışmalar nedeniyle Yıldırım ilçesine bağlı bazı mahallelere aralıklarla su verilemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, 21 gün sürecek çalışmalar nedeniyle Yıldırım ilçesine bağlı bazı mahallelere aralıklarla su verilemeyecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇

Açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇

'BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi, Ormanlar Caddesi ve civarında 29.02.2024 ile 20.03.2024 tarihleri arasında 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.'

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