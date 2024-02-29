Bursa'nın O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat! 21 Gün Aralıklarla Su Kesintisi Yaşanacak
Bursa'nın O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat! 21 Gün Aralıklarla Su Kesintisi Yaşanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Yıldırım ilçesine 21 gün boyunca aralıklarla su verilemeyeceğini açıkladı. Sosyal medyadan yapılan resmi açıklamada çalışmanın olacağı noktalar ifade edildi.
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BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Yıldırım'da su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 21 gün sürecek çalışmalar nedeniyle Yıldırım ilçesine bağlı bazı mahallelere aralıklarla su verilemeyecek.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi 👇
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