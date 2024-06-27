Yetişkin Olmak Hakkında Yarı Üzücü Yarı Komik Tam Yerinde Tespitler!
Yetişkin Olmak Hakkında Yarı Üzücü Yarı Komik Tam Yerinde Tespitler!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/andyneuensch...
Çocukken hepimiz yetişkin olmak istiyoruz ama zamanla bu istediğimizin ne kadar yersiz olduğunu fark ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde, yetişkin olmak hakkında üzücü olduğu kadar komik olan 16 tespite bakacağız.
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1. "Haftasonları tam bir kandırmaca. İlk gününü yorgunluktan baygın bir şekilde geçiriyorsun, ikinci günündeyse zaten pazartesinin stresinden zevk alamıyorsun..."
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2. "Çocuklarım yetişkin olmanın harika olması gerektiğini söyledi çünkü abur cubur yiyebileceğini ve kimsenin seni sabah uyandırmayacağını ve istemiyorsan duş almak zorunda olmadığını söyledi ama depresyonu tanımladıklarını açıklayarak onlar için bu anı mahvetmek istemedim."
3. "Az önce bir pizza ve 2 litrelik kola sipariş ettin. Metin 2'yi bilgisayarına yükledin. Yarın okul yok. Bütün gece ayakta kalman ailen için önemli değil. Mükemmel bir yaz gecesi. 39 yaşındasın. Yıl 2022."
4. "A: İyi misin? B: Kesinlikle hayır ama bu konuşmanın hatrına iyiyim diyeceğim :)"
5. "Denizde 29 gün kaybolan adam gerçeklikten ayrı zaman geçirmenin ruhuna iyi geldiğini söyledi...."
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6. "Küçükken trambolinde zıplarken yere düştüğünü ve sen kalkama diye herkesin zıplamaya devam ettiğini hatırlıyor musun?"
7. "Lisede onca sınıfı aynı günde nasıl almışım acaba... Şimdilerde aynı gün bir toplantım ve market günüm varsa akşam yorgunluktan bayılıyorum."
8. "Geçen gün acile gittiğimde aşırı ağlama seçeneğini işaretledim ve hemşire kafası karışık bir şekilde o semptomun bebekler için olduğunu söyledi."
9. "Çocuklar toplu taşıma araçlarında kafayı yiyorum çünkü onca sorunu olan sen değil benim. Bağıran kişi ben olmayalım!"
10. "Bir gün, alarm olmadan uyanırsın ve her şey çok tatlı, çok gürültülü ve geç başlar."
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11. "Kiramı ödedim şimdi bir ay boyunca evden çıkmayarak her saniyesini değerlendirme zamanı."
12. "Yetişkinlik, ebeveynlerinin tıbbi sorunlarını miras almak ve neden bazen bu kadar kaba olduklarını anlamakla ilgili..."
13. "Yetişkin olmak demek ölesiye kadar her hafta, 'bu haftadan sonra işler yavaşlayacak ve düzelecek' demektir."
14. "Yetişkinlik gerçekten o kadar kötü değil ama en çok takıldığım yer bulaşıklar!"
15. "Bazen ebevyn olmak gerçekten utanç verici çünkü sırf düzgün uyuyabildiğin için kendinle gurur duyabiliyorsun..."
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16. "Yetişkin olmak gerçekten zor ama tekrar matematik ödevi yaptığınızı hayal edebiliyor musunuz?"
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