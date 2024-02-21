Yeterince İyiyim!

• Günlerin %10'unda kendinizi olağanüstü hissedeceksiniz. Önünüze çıkan her şeyi ezip geçebilecek kadar motivasyon ve enerji dolu olacaksınız.

• Günlerin %10'unda kendinizi berbat bulacaksınız. Kendinizi tükenmiş hissedeceksiniz ve sadece kabuğunuza her şeyden kaçmak isteyeceksiniz.

• Günlerin %80'inde ortada bir yerde hissedeceksiniz; ne harika ne de kötü. “Sıradan bir gün işte” dediğimiz günlerden bahsediyorum..

Güzel bir yaşam, bu %80'e denk gelen günlerde elinizden gelenin en iyisini yaparak inşa edilir.

Herkes kendini harika hissettiği %10'luk dilimde başarılı olabilir. Bu normal..

Ama çok az insan; %80'lik zamanına sahip çıkıp, o an için yapabileceğinin en iyisini tutarlı bir şekilde yapmaya odaklanıyor. Ve bu günlerde muhteşem olmasa da “yeterince iyi” olduğunuz sürece, bunu kutlamalısınız.

Elinizdeki en iyi not o gün için B olduysa, bunu kutlamalısınız. En azından deniyorsunuz ve devam ediyorsunuz. İnanın, kendinizi A'ya ulaşamadığınız için eleştirirseniz, bir dahaki sefere aynı şekilde hissettiğinizde deneme olasılığınız da azalır.

Bu nedenle, bir dahaki sefere kendinizi mükemmel olmadığınız için eleştirirken, bunun yerine; yeterince iyi olduğunuzu kutlayıp kutlayamayacağınızı kendinize sorun.

Bence hepimiz içten bir “Eline sağlık!” duymayı hak ediyoruz.

Unutmayın:

- Terk edilebilirsiniz.

- Kovulabilirsiniz.

- Kurduğunuz bir işi batırabilirsiniz.

- Terfi alamayabilirsiniz.

- Bir konuşmada, sahnedeyken, sözcükleri unutabilirsiniz.

- Hedefi tutturamayabilirsiniz.

- Depresif hissedebilirsiniz.

- Yanlış karar almış olabilirsiniz.

- Birini kırmış / incitmiş olabilirsiniz.

- İş görüşmelerinde reddedilmiş olabilirsiniz.

Ve yine de bunlardan hiçbiri:

Başarısız bir hayatınız olduğu anlamına gelmez. Genellemeyin. Elinizden gelene odaklanın.

Yol inişli çıkışlıdır.

Kalp atışı gibi…

Düz giderse, zaten yaşamıyorsunuz demektir.

Yola devam!

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