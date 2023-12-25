Yerli Şirket Dream Games Tarafından Geliştirilen Royal Match Candy Crush'ı Zirveden Etti

Dream Games'in kurucusu ve şirkette CEO görevini üstlenen Soner Aydemir’in Royal Match hakkında verdiği veriler oldukça dikkat çekici. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, oyunun yıllık brüt satış hasılatının 2 milyar doları yakaladığı ifade ediliyor. 55 milyon aktif kullanıcısının olduğu belirtilen yapımın 160 milyon kullanıcısı olan Candy Crush’tan daha fazla kazanç elde ettiği de belirtilenler arasında.