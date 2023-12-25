Yerli Şirket Dream Games Tarafından Geliştirilen Royal Match Candy Crush'ı Zirveden Etti

İstanbul merkezli Türk şirket Dreams Games tarafından geliştirilen Royal Match, Activision Blizzard’a ait Candy Crush'ı geride bırakarak dünyanın en çok gelir elde eden mobil oyunu oldu.Apple ve Android uygulama mağazalarındaki tüketici harcamalarını takip eden Data.ai'ye göre, iki yıl önce oyunseverlerle buluşan Royal Match, temmuz ayında dünya çapında aylık gelir bakımından en büyük mobil oyun oldu ve o zamandan beri zirvedeki yerini koruyor.King tarafından geliştirilen Candy Crush, 2012 yılının sonlarında uygulama marketlerinde yer almaya başlamıştı. Sektörün en başarılı prodüksiyonu olarak gösterilen oyun, yaklaşık 10 senede “en çok ciro yapan oyunlar” listesinde sadece 6 ay ilk 10'da kendine yer bulamadı. 127 ay ilk sırada bulunan Candy Crush’ın bugüne dek 20 milyar doları aşkın ciro yaptığı tahmin ediliyor. Teknoloji devi Microsoft, uygulamanın yaratıcısı Activision Blizzard’ı 75 milyar dolara satın almıştı.Dream Games'in kurucusu ve şirkette CEO görevini üstlenen Soner Aydemir’in Royal Match hakkında verdiği veriler oldukça dikkat çekici. Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, oyunun yıllık brüt satış hasılatının 2 milyar doları yakaladığı ifade ediliyor. 55 milyon aktif kullanıcısının olduğu belirtilen yapımın 160 milyon kullanıcısı olan Candy Crush’tan daha fazla kazanç elde ettiği de belirtilenler arasında.Geliştirdikleri başarısı hakkında konuşan Aydemir, merkezlerinde 35 koltuklu bir sinema salonunun bulunduğunu belirtirken “Tüm ekip düzenli olarak film seyrediyor, ardından saatlerce neyi iyi neyi kötü yaptıklarını tartışıyoruz. Ayrıca piyasada tutunamayan oyunları oynayıp, neden iyi olmadıklarını anlamaya çalışıyoruz” diyor. Şirket, son olarak ünlü dijital animasyon şirketi Pixar’ın kurucularından Ed Catmull’u stratejik danışman olarak kadrosuna katmasıyla dikkat geçmişti.