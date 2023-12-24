Steam Değeri 168 TL'yi Bulan Platform Oyunu GOG'da Bedava!

Kısa süre için ücretsiz olan Caveblazers için geçerli olan bu teklifin süresi yarın, yani 25 Aralık saat 17:00 itibariyle sona erecek. Oyunu bu tarih aralığında kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak kaçırırsanız oyunu bedava oynama hayaline veda etmeniz gerek.