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Steam Değeri 168 TL'yi Bulan Platform Oyunu GOG'da Bedava!

Steam Değeri 168 TL'yi Bulan Platform Oyunu GOG'da Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 13:45

Yeni yıl yaklaştıkça kütüphanelerimiz de farklı oyunlarla doluyor. Bu kez de Steam'de 5,79 dolar, yani yaklaşık 168 TL'ye satılan eğlenceli bir platform oyunu bizleri bekliyor.

Yeni yılın gelmesiyle pek çok platformda başlayan yeni yıl indirimleri beraberinde bedava oyunlar da getiriyor.

Yeni yılın gelmesiyle pek çok platformda başlayan yeni yıl indirimleri beraberinde bedava oyunlar da getiriyor.

Oyuncular olarak bir yandan harika indirimlerle istediğimiz oyunları kütüphanelerimize eklerken bir yandan da farklı platformların sunduğu bedava oyunlarla bayram havası yaşıyoruz. İndirimlere ek olarak kullanıcılarına bedava oyunlar da sunan platformlardan biri de GOG.

Steam'de 5,79 dolar, yani yaklaşık 168 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Caveblazers GOG'da ücretsiz dağıtılıyor.

Peki GOG'da ücretsiz olan Caveblazers'a nasıl sahip olacağız?

Peki GOG'da ücretsiz olan Caveblazers'a nasıl sahip olacağız?

GOG hesabınızla platforma giriş yaptıktan sonra anasayfada yer alan oyunu göreceksiniz. Oyunun penceresinin yanında yer alan 'Add to Library' butonuna tıkladığınızda oyun GOG kütüphanenize eklenmiş olacak. Bundan sonrasında Caveblazers'a istediğiniz zaman hesabınızdan erişebilirsiniz.

Fakat oyuna sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Fakat oyuna sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Kısa süre için ücretsiz olan Caveblazers için geçerli olan bu teklifin süresi yarın, yani 25 Aralık saat 17:00 itibariyle sona erecek. Oyunu bu tarih aralığında kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak kaçırırsanız oyunu bedava oynama hayaline veda etmeniz gerek.

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