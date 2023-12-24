Steam Değeri 168 TL'yi Bulan Platform Oyunu GOG'da Bedava!

Yeni yıl yaklaştıkça kütüphanelerimiz de farklı oyunlarla doluyor. Bu kez de Steam'de 5,79 dolar, yani yaklaşık 168 TL'ye satılan eğlenceli bir platform oyunu bizleri bekliyor.Oyuncular olarak bir yandan harika indirimlerle istediğimiz oyunları kütüphanelerimize eklerken bir yandan da farklı platformların sunduğu bedava oyunlarla bayram havası yaşıyoruz. İndirimlere ek olarak kullanıcılarına bedava oyunlar da sunan platformlardan biri de GOG.Son yıllarda bağımsız oyun geliştiriciler tarafından güzel örneklerini gördüğümüz roguelike platform türünde bir yapım olan Caveblazers girdiğimiz mağaralarda orklar ve goblinlere karşı verdiğimiz savaşta yanımıza bir arkadaşımızı almamıza da olanak sağlıyor. Türe yabancıysanız bile bir dostunuzla eğlenmek için kısa süreliğine ücretsiz olan bu yapım iyi bir seçenek olabilir.GOG hesabınızla platforma giriş yaptıktan sonra anasayfada yer alan oyunu göreceksiniz. Oyunun penceresinin yanında yer alan 'Add to Library' butonuna tıkladığınızda oyun GOG kütüphanenize eklenmiş olacak. Bundan sonrasında Caveblazers'a istediğiniz zaman hesabınızdan erişebilirsiniz.Kısa süre için ücretsiz olan Caveblazers için geçerli olan bu teklifin süresi yarın, yani 25 Aralık saat 17:00 itibariyle sona erecek. Oyunu bu tarih aralığında kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacak ancak kaçırırsanız oyunu bedava oynama hayaline veda etmeniz gerek.