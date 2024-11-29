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Yerine Kayyum Atanan Köyün Muhtarı Yayında Soruşturma Açılan Türküyü Söyledi

Yerine Kayyum Atanan Köyün Muhtarı Yayında Soruşturma Açılan Türküyü Söyledi

Ardahan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.11.2024 - 14:45

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmedere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük hakkında açılan terör soruşturması sonrasında köy muhtarlığına kayyum atanmıştı. Sözcü TV yayınına katılan Güyük, hakkında açılan soruşturmaya konu olan türküyü yayında da söyledi.

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Büyükşehir, şehir, ilçe belediyeleri derken köy muhtarlığına da kayyum atandı.

Büyükşehir, şehir, ilçe belediyeleri derken köy muhtarlığına da kayyum atandı.

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmedere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük hakkında sosyal medya beğenileri ve paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı ve yerine Ardahan Özel İdaresi Müdürü Yasin Zorlu kayyum olarak atandı.

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmedere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük hakkında sosyal medya beğenileri ve paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı ve yerine Ardahan Özel İdaresi Müdürü Yasin Zorlu kayyum olarak atandı.

Muhtar Şahismail Güyük, Sözcü TV yayınında soruşturmada “Niye o türküyü paylaştın?” diye sorulan türküyü söyledi.

Muhtar Şahismail Güyük, Sözcü TV yayınında soruşturmada “Niye o türküyü paylaştın?” diye sorulan türküyü söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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