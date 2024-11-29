Yerine Kayyum Atanan Köyün Muhtarı Yayında Soruşturma Açılan Türküyü Söyledi
Yerine Kayyum Atanan Köyün Muhtarı Yayında Soruşturma Açılan Türküyü Söyledi
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Büyükşehir, şehir, ilçe belediyeleri derken köy muhtarlığına da kayyum atandı.
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Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmedere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük hakkında sosyal medya beğenileri ve paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı ve yerine Ardahan Özel İdaresi Müdürü Yasin Zorlu kayyum olarak atandı.
Muhtar Şahismail Güyük, Sözcü TV yayınında soruşturmada “Niye o türküyü paylaştın?” diye sorulan türküyü söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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