Yeni Yıla Sayılı Günler Kala 2024’ü Bir Cümle İle Uğurlayan Kişiler
Yeni Yıla Sayılı Günler Kala 2024’ü Bir Cümle İle Uğurlayan Kişiler
2024’ü nasıl geçirdiniz? Kimisi için yepyeni başlangıçlar kimisi içinse keşkelerle dolu bir yıl oldu. Twitter’da (X) herkes bir cümlede özetlemeye çalıştı; kimisi “Hayatımın en iyi yılıydı” dedi kimisi de “Berbat bir yıl geçirdim” diye isyan etti. 2025’e sadece 29 kala, 2024’ün kimde ne kadar iz bıraktığını görmek için sosyal medyada neler dönüyor bir göz atalım!
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Dileriz 2025 böyle geçmesin🫠
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İyi düşünelim iyi olsun🥲
Acı yok Rocky
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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