Yeni Yıla Sayılı Günler Kala 2024’ü Bir Cümle İle Uğurlayan Kişiler

2024’ü nasıl geçirdiniz? Kimisi için yepyeni başlangıçlar kimisi içinse keşkelerle dolu bir yıl oldu. Twitter’da (X) herkes bir cümlede özetlemeye çalıştı; kimisi “Hayatımın en iyi yılıydı” dedi kimisi de “Berbat bir yıl geçirdim” diye isyan etti. 2025’e sadece 29 kala, 2024’ün kimde ne kadar iz bıraktığını görmek için sosyal medyada neler dönüyor bir göz atalım!