Yeni Türk Okulu - 2

Bu vesile ile eski dostlarla konuşup gündeme dair görüş paylaşma şansımız oldu. Eğitimde ölçme alanının değerli hocalarıyla beraber olmak ve eğitim konuşmak çok iyi geldi. Aslında tam da bu anda Amerikan eğitim sistemi içerisinde doktora yapmış ve ağırlıkla Amerika’da öğretmenlik yapan geneli Türk bir kısmı da diğer milletlerden olan bu arkadaşlarımın neden başka ülkelerdeki (özellikle Türkiye’deki) muadillerine göre daha başarılı olduklarını düşündüm.

Amerika’da derse giren pek çok arkadaşım genelde öğrencilerden şikayet ederler. Sistemin en başarılı çalışan halkası doktora eğitimi olmakla beraber bize göre kalite aşağıya doğru indikçe düşmektedir. Şu anda hem lisede hem de ortaokulda çocuğum olduğundan süreci daha yakından takip etme şansı buluyorum. Bizimle olan farklılıklarını tecrübe ederken en çok takıldığım konu kültürle uyumluluk oldu. Amerikan eğitim sistemi Amerikan kültürünün uyumlu bir parçası olarak göze batıyor. Okul ve okul dışındaki yaşam müthiş bir uyum içerisinde devam ediyor. Sürekli reforma ihtiyaç duymayan bu yapı ufak iyileştirmeler ile yaşamını sürdürüyor. Akşamdan sabaha öğretmen eğitimleri, sürekli değişen öğretim metod ve yöntemleri yerine sisteme daha küçük müdahaleler ile sistemi güncel tutmaya yönelik bir tavır var.

Bizde ise sistemin sürekli büyük değişimlere uğraması, zaten ağır aksak giden yapının trendlerden ciddi etkilenmesi, kaldıramayacağı yüklerin altına sokulması en temel problemlerin başında geliyor. Taylandlı bir eğitimci arkadaşım ile TIMSS sonuçları üzerinde konuşurken ülkelerinin de benzer reformlar yapması gerektiğini anlatıyordu. Hedefe koyduğu başarılı (!) Batılı ülkelerin sistemlerine methiyeler düzerken benzer bir sistemi Tayland’a götürmek istediğini söyledi. Ben buna şöyle bir cevap verdim:

Bu dediklerini hangi bedel karşılığında yapacaksın?

Tayland kültürel olarak görece çalışkanlığı Batı’ya göre farklı tanımlayan, sorumluluk gibi kavramlardan uzak bir kültürün hüküm sürdüğü bir yer. Böyle bir ülkeye Batı tandanslı eğitim sistemi ithal etmek!!!

Arkanıza yaslanın ve son dönemde eğitimde moda olan ve ağırlıkla Batı eğitim sistemlerinde karşılaştığımız ve bize dayatılan kavramları düşünün:

-Yaratıcılık

-İşbirliği

-İletişim

-Kritik düşünme

-…

liste uzar gider.